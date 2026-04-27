Cádiz CF - UD Las Palmas: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La UD Las Palmas, que no logra los tres puntos lejos de la isla desde aquel contundente 0-3 ante la Cultural Leonesa el pasado 1 de marzo, debe dar un paso al frente en su objetivo de regresar a Primera División. Pese a la reciente victoria en casa frente al Leganés, los de Luis García se mantienen fuera de los puestos de playoff, con sus aspiraciones dependiendo de un hilo.

Los amarillos deberán aprovechar la crisis de resultados de su rival para golpear primero y llevarse una victoria vital. El triunfo sería clave en dos vertientes: en lo anímico, por el peso de volver a ganar lejos de Gran Canaria, y en lo matemático, para mantenerse con vida en una pugna frenética por el ascenso que no dará tregua hasta la última jornada.

UD Las Palmas- Cádiz / José Carlos Guerra / LPR

El equipo gaditano atraviesa uno de los peores momentos de la temporada. Con seis derrotas consecutivas y el reciente despido de su entrenador, el conjunto local se encuentra a tan solo tres puntos de los puestos de descenso a Primera RFEF. En el partido de ida, un solitario tanto de Sergio Barcia selló la victoria de la UD con un testarazo en los minutos finales del encuentro, dejando los tres puntos en la isla.

Se presenta ahora una oportunidad de oro para que los de Luis García vuelvan a ganar a domicilio casi dos meses después y se mantengan en la lucha por el playoff.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Cádiz CF - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion se jugará el lunes 27 de abril, a las 19:30 hora de Canarias (20:30 hora peninsular) en el Estadio Nuevo Mirandilla.

Dónde ver el Cádiz CF - UD LAS PALMAS

El partido entre el equipo andaluz y los canarios solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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