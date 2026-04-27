Las alineaciones
Luis García se deja de experimentos para Cádiz: la UD Las Palmas de los intocables quiere la quinta plaza
El estratega ovetense clona la propuesta que liquidó al 'Lega' con Jesé, Ale García, Fuster, Pedrola, Amatucci y Kirian Rodríguez con el brazalete. Viti reemplaza a Marvin Park
Repetir boceto táctico con el 'platanito' Rafa Cruz en una relación de citados que puede hacer historia. El estratega ovetense Luis García Fernández mantiene la propuesta que funcionó contra el Lega para besar la victoria en el Nuevo Mirandilla y volar a la quinta plaza. Es la hora de los Jesé, Fuster, Pedrola, Ale García, Amatucci, Kirian Rodríguez, Viti, Barcia, Mika o Enrique Clemente. No hay excusas y se acaba el campeonato. Seis finales y 18 puntos en un cementerio llamado Tacita de Plata.
En la muralla de hormigón de la UD, figuran los ya archiconocidos Viti Rozada, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente y el Zamora Dinko Horkas -que es seguido por el Torino del Coco-. Aguardan por una oportunidad en el banquillo, Marvin Park -titular ante los pepineros-, Álex Suárez, Benedetti, Iván Gil, Juanma Herzog, Cristian Gutiérrez, Pejiño, Iñaki, Cruz, Iker Bravo, Churripi y Adri Suárez. Causan baja por lesión, Sandro Ramírez y Enzo Loiodice. Por su parte, Viera fue descartado por Luis García Fernández en otra muestra del divorcio entre el '21' y el estratega ovetense.
El propio García anunció el viernes que el mediapunta no tenía problema físico alguno. Desde el entorno del club, ha transcendido que la baja de Viera obedece a "molestias en el cuello".
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