Dos misiles teledirigidos de Kirian enchufan a la UD Las Palmas a la quinta plaza

Doblete del silbado Kirian y el renacer del gran candidato. Un 20 al '20'. Matrícula de honor para el capitán que logró levantar el tanto del teguestero Joaquín, ex de la UD, y liquidar al Cádiz con dos misiles teledirigidos (1-2). En un pulso áspero y carente de estética, el de Candelaria liquidó a un rival desahuciado con dos golpeos desde la frontal en un Mirandilla en llamas. El capitán, que fue silbado por el Gran Canaria en el último pulso contra el Leganés, soltó dos latigazos para acabar con la errática secuencia de visitante de cuatro derrotas consecutivas. Y Pejiño pudo hacer el 1-3.

En un pulso áspero, marcado por el fuerte viento, no hubo brillo ni florituras. Había que bajar al barro para imponerse desde la paciencia ante un rival que terminó con diez por la roja a Kovacevic por una entrada durísima sobre Iván Gil. El juvenil Rafa Cruz se quedó sin estreno. El manido 'fútbol control', que ha puesto a Luis García en el disparadero, funcionó ante un rival marcado por la ansiedad. La UD esperó su momento y terminó por imponer partitura de pura pausa. Reconciliación a lo grande, para un Kirian que tiene un guante en la bota.

Kirian para lo bueno y lo malo. La UD no da para más, pero se rehizo con una individualidad. Desliz defensivo del '20' en el tanto del teguestero Joaquín y luego el primer 'kirianazo' para equilibrar la contienda. Ritmo anodino y a merced de un Cádiz disparatado. A pesar de la parálisis, Ale García se quedó solo ante Aznar y el disparo pasó por debajo de la figura del arquero. En el rechace, Manu Fuster llegó para empujar el esférico e Iza abortó el peligro para quedarse lesionado. Más allá de esta ocasión, un disparo de Fuster que se fue rozando el palo. Así se agotaron los primeros 45 minutos con un 1-1 que dejó más sombras que luces en el Nuevo Mirandilla, que parecía Pozo Izquierdo por el viento huracanado.

Encajar a los 180 segundos

La formación isleña pecó de conformismo y acusó una puesta en escena carente de electricidad. Tanto de Joaquín a los tres minutos. Kirian dejó libre al ex de la UD y poco pudo hacer Horkas. El meta croata tuvo que intervenir en la recta final con dos intervenciones de oro. Al cuarto de hora, la igualada y volver a empezar. El '20' pasa de los pitos a vestirse de salvador. A la media hora, el disparo de Ale García y luego el tiro desviado de Antoñito, algo escorado.

Doce minutos de distancia entre el 1-0 y el 1-1. Nada de nada de Jesé Rodríguez, nada de nada de Ale García, que falló una muy clara como fue un mano a mano ante Aznar. Barcia y Mika se empeñaron en sacar el balón desde atrás en un ejercicio sadomasoquismo. Balón largo a García Pascual y la acción termina con un tiro de Suso que se fue desviado. Avanzó Mika Mármol y fue derribado por Lucas Pérez. Remate de cabeza de Barcia y Pedrola pide el cambio y luego se arrepiente. Los 56 minutos del catalán no le dan para el aprobado. La UD trató de rebajar el ritmo del pulso, tal como hizo en La Rosaleda, pero no pasó nada. La especialidad de la casa de Luis García es jugar a tres por ahora. A la espera de un gesto de pura fantasía, una acción maravillosa, que llegó con el segundo de Kirian. Y poco más.

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Viti dio el susto y Pejiño pudo lograr la sentencia. Un Cádiz con diez por la roja de Kovacevic. Sufrir, sufrir y agonizar hasta el final. Kirian se gana el sueldo. De diana de la ira del Gran Canaria a héroe. Las cosas de la liga del manicomio.