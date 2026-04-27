Rafa Cruz: el Pedri de La Isleta contra la 'canterafobia' en la UD Las Palmas

Rafa Cruz y el rostro de un irreverente para reclamar el peso de la cantera de la UD Las Palmas con Luis García Fernández. El atacante diestro de 16 años de la División de Honor, sin paso por el Regional C o Las Palmas Atlético, puede convertirse esta tarde en el platanito más precoz de la historia -superando a Omar Fleitas y a Pedri-. El isletero figura en la lista de 23 jugadores que tratará de batir al moribundo Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla (19.30 horas, TVC) para volar hacia la quinta plaza de la tabla.

Con paso por el Veteranos del Pilar, llegó con nueve años a la disciplina amarilla hasta los trece. Dio el salto al Cadete del Real Madrid y solo estuvo un año en Valdebebas.

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Es el más joven del División de Honor y su hermano gemelo Jorge Cruz también brilla en el cuadro de Héctor Nuez -que luchará por la conquista de la Copa de Campeones-. El atacante de La Isleta lleva desde el Benjamín en Las Palmas y enarbola la bandera de los artistas grancanarios, que parecían en extinción. Esta mañana, Rafa Cruz paseó con el resto de integrantes del plantel de Luis García Fernández, donde no figura Jonathan Viera. Es un guiño del relevo y cambio generacional.