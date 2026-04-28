'Au revoir' Enzo Loiodice: quirófano, otro mes KO y adiós a la temporada con la UD Las Palmas

Confirmado el mes y medio extra de Enzo Loiodice. Adiós a la temporada. El centrocampista francés, cuyo contrato finaliza el 30 de junio y que negocia su renovación con la UD Las Palmas, será intervenido de su dolencia en el tobillo izquierdo y estará de baja entre seis y ocho semanas más.

Lesionado hace un mes contra el Granada en el Gran Canaria, la evolución de la patología ha derivado, como confirmaron fuentes médicas a este medio, la ampliación del tiempo de convalecencia a un mínimo de 30 días extras.

Se pierde la recta final de cinco jornadas, así como la disputa de la promoción de ascenso, que concluye el fin de semana del 20-21 de junio. Enzo, uno de los capitanes, es uno de los bastiones de la UD del rigor del Catenaccio de Covadonga de Luis García Fernández.

Indiscutible enla medular, su plaza ha sido ocupada por Kirian Rodríguez, que ayer hizo dos tantos al Cádiz para enchufar a los amarillos en el reto del ascenso por la quinta plaza.

Noticias relacionadas

La buena noticia es la recuperación de Taisei Miyahisro, que ya trabaja con el grupo, tras sufrir un percance muscular. El atacante japonés sí estará ante el Real Valladolid, en el pulso de este domingo en el Gran Canaria (arranca a las 20.00 horas).