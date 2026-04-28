Kirian tira del carro para llevar a la UD Las Palmas a Primera

Kirian para espantar los fantasmas de la UD Las Palmas. Para tirar del carro en el momento clave de la temporada y devolver a los amarillos a la Primera División, la categoría en la que les dejó cuando tuvo que volver a ausentarse tras la recaída de su enfermedad. Kirian para lo bueno y para lo malo y un líder que en diez días pasó de recibir los pitos de un sector de la afición del Estadio de Gran Canaria a ganarse el respeto de todos con un doblete en Mirandilla. Una victoria que supuso más que tres puntos: el regreso a los puestos de playoff para volver a soñar con el ascenso, un objetivo personal que tiene entre ceja y ceja el propio Kirian.

Pedrola felicita a Kirian, en el Nuevo Mirandilla. / LA PROVINCIA / DLP

Actitud de capitán a falta de cinco jornadas para finalizar la temporada y sobre todo para ocupar el vacío que han dejado Ale García y Fuster, agotados en esta recta final del curso; Jesé, que no ve portería desde principios de abril o el propio Jonathan Viera, que lleva dos partidos inédito. Con tres goles y dos asistencias, Rodríguez se ha echado el equipo a las espaldas, aprovechándose de la frescura con la que ha afrontado esta segunda vuelta. Algo que no pueden decir los jugadores mencionados anteriormente, quienes han notado el desgaste de la competición.

Manu Fuster, el pichichi del equipo con ocho dianas y nueve asistencias, es el jugador más en forma de la UD, el que más puntos ha dado a los de Luis García, y el único de la plantilla que lo ha jugado todo —2.793’ y 34 veces en el once inicial de los 37 encuentros que se han disputado—. Marcó en la victoria ante el CD Leganés. Ale García, por su parte, es el que más ha sorprendido en cuanto a su bajón deportivo. Empezó la temporada con hambre de gol y sorprendió con su nivel, pero una lesión en el mes de noviembre le desconectó. Sin embargo, con siete goles, es el segundo goleador del equipo junto a Jesé. Un Bichito marcado por los altibajos que ante el Cádiz tan solo tocó 14 balones.

Cabeza y corazón para la recta final

Pero la afición de la UD Las Palmas no tiene nada que temer, porque Kirian está dispuesto a dejarse la piel en el terreno de juego con tal de cumplir su objetivo personal, que no es otro que devolver al equipo a Primera División. Tras superar la recaída de su cáncer, regresó a los terrenos de juego el 5 de octubre. Disputó siete partidos de manera consecutiva antes de volver a parar ocho encuentros. Un descanso físico y mental que le vino bien para afrontar con cabeza un final de temporada agónico, en el que cinco equipos bailan con una igualdad mínima de puntos.

Firma de Jesé y Kirian en El Corte Inglés de Mesa y López / José Carlos Guerra

Tuvo que esperar Kirian dos temporadas para volver a experimentar la sensación de anotar un doblete. La última vez que lo hizo fue en la 23/24, con la UD militando en Primera División y ante el Villarreal en el Estadio de Gran Canaria. En ese año logró seis goles, por lo que tan solo tres dianas le separan de esa cifra, que además marca su mejor año como amarillo. Mucho ha llovido desde entonces, con una recaída de por medio que ha demostrado la fortaleza del ‘20’, capaz de levantarse y superar las adversidades como nadie.

Tiene como objetivo personal devolver al equipo a la máxima categoría, donde lo dejó cuando se tuvo que ausentar para luchar contra su enfermedad

Desde su regreso a la convocatoria este curso, Kirian ha demostrado garra y ha alzado la voz cuando se le ha necesitado. Lo hizo a principios de año cuando el equipo estaba atravesando una crisis en la que las victorias no terminaban de llegar, y volvió a salir a escena hace dos semanas, cuando subrayó y dejó claro su deseo de regresar a Primera División. No en el playoff, sino a poder ser de manera directa, algo que no es tan descabellado teniendo en cuenta la compresión de la clasificación.

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Con Luis García como apoyo fundamental dentro del vestuario, Kirian Rodríguez se apunta a la fiesta y coge las riendas de la UD Las Palmas en el momento más indicado. Líder y capitán para poner cordura en un final de temporada que enloquece por semanas. Un manicomio en el que el único objetivo es salir vivos con dirección a Primera. Kirian tiene las llaves para el ascenso y es la esperanza.