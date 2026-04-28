Luis García apela al equilibrio y a la unión en la recta final de la UD Las Palmas

Una UD Las Palmas a la que le restan cinco finales y un equipo que, tras la victoria de ayer en Mirandilla y según expone el técnico Luis García, «está a tiempo de todo». Con el equilibrio y la unión como ingredientes básicos para seguir vivos en los puestos de playoff e incluso con opciones de un ascenso directo, el míster pide calma en esta recta final y hace mención especial a los jugadores que han remado hacia la victoria en Cádiz desde el banquillo. «Me acuerdo mucho de José Antonio Caro, de Juanma Herzog, de Álex Suárez, de la gente que estaba fuera que han empujado, de los que han entrado que nos han dado una energía brutal. Me acuerdo de todos porque ha sido una victoria de equipo. Solo podemos estar orgulloso de estos jugadores que nos representan», expresó.

Con el viento como un rival añadido durante todo el partido, el preparador asturiano mostró su felicidad por el grupo en general y la afición en particular, que ayer volvió a alentar a la UD pese a los kilómetros que separan Gran Canaria de Cádiz. «Es muy difícil ganar en cualquier campo, hoy venimos a un campo difícil, ante un rival que estrenaba entrenador y con un enemigo añadido que era el viento, que ha sido muy incómodo», indicó Luis García.

Un técnico que en el último encuentro salió en defensa de Kirian por los pitos que había recibido en el Gran Canaria y que ayer volvió a dedicarle palabras de cariño. «Tenemos jugadores que golpean muy bien desde fuera del área, como Kirian Rodríguez, que ha hecho dos golazos. El primero ha sido extraordinario. Me alegro mucho por él, se lo merecía, venía trabajando muy muy bien y es un capitán en toda regla».

Noticias relacionadas

Cuestionado por Estanis Pedrola, que fue el primer cambio del conjunto amarillo en el 58’ por unas molestias, Luis García le quita importancia. «Creo que lo de Estanis ha sido un calambre, ha sido un partido exigente», indicó. Viti Rozada, que dio el susto, no tuvo que salir del terreno de juego y completó los 90’ de partido. Por el que no fue cuestionado fue por Jonathan Viera, que ni siquiera entró en la lista de convocados.