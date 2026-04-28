Las notas de los jugadores de la UD Las Palmas ante el Cádiz

La UD Las Palmas ganó ante el Cádiz una de las finales que le quedan de aquí hasta el final de temporada después de un partido poco vistoso. A pesar de ello, llegados a este punto, lo importante es ganar, sumar de tres y poco más. Aun así, sí que hubo una serie de futbolistas amarillos que rindieron a gran nivel y que resultaron claves para terminar la jornada de nuevo en puestos de Playoff y a cuatro puntos de un ascenso directo que no está tan lejos como pueda parecer.

El mejor

Kirian Rodríguez (9): La noche de Kirian Rodríguez en Cádiz fue una oda a su mejor versión: jugó con ritmo, aportó en la elaboración, generó peligro con su último pase y marcó dos goles, uno de ellos de bellísima factura y el otro con un remate de primeras excelente. Por todo ello, se sacó de la chistera su mejor actuación de curso. Y a este nivel, la UD tiene en sus filas a un jugador decisivo para luchar por el ascenso.

Los titulares

Dinko Horkas (7): Partido aseado y serio. Resultó salvador en un par de instantes de arrebato gaditano. Es un seguro de vida casi siempre.

Viti Rozada (7): Trabajador. La noche de Viti en Cádiz terminó con éxito tras una actuación muy buena al corte y en todos sus duelos.

Sergio Barcia (8): Encuentro casi exquisito para el gallego, que no se cansó de dar un plus defensivo con la UD más volcada en ataque.

Mika Mármol (6): Su aportación en la zaga cuajó más que todos sus intentos por jugar en largo. Perdió 17 posesiones, pero no se vio afectado.

Enrique Clemente (5): Le desbordaron por su banda y le costó corregir esa situación. Se prodigó menos en ataque y falló de más en el pase.

Lorenzo Amatucci (5): Lo mejor de su noche fueron los 11 balones que recuperó, aunque le costó más la labor asociativa en campo ofensivo.

Estanis Pedrola (4): Menos brillante que en jornadas anteriores. Le faltó chispa y pausa para decidir. Se fue algo molesto con el cambio.

Manu Fuster (6): Intermitente. Lo mismo lideraba el ataque que perdía un balón por error propio. Eso sí, no negocia nunca el trabajo.

Ale García (3): Cuánto se echa de menos esa versión caníbal de un Ale García que está ahora mismo perdido y errático. Falló una clarísima.

Jesé Rodríguez (3): Si no le buscan en el área, es más difícil que sea peligroso. Ayer no disparó y solo tocó el balón en 14 ocasiones.

Los suplentes

Marvin Park (3): Saltó al verde espeso y con dudas. Casi ni se le vio en ataque y no sumó nada relevante.

Iker Bravo (4): Iker lo busca, pero no le da, al menos por ahora. Solo con intentarlo no es suficiente.

Iñaki González (SC): Aportó algo de claridad en el tiempo extra en la medular, pero poco más.

Iván Gil (SC): Aportó una pizca más de movilidad en ataque en un rato escaso para poder aportar.

Pejiño (SC): El artista de Barbate tuvo en sus botas la sentencia y se regodeó demasiado.

El entrenador

Luis García: Su equipo no jugó bien. La actuación de Kirian, las paradas de Dinko y la labor defensiva de su zaga maquillaron otra noche en la que faltó algo más de control. La realidad es la que es: el pragmatismo se ha vuelto su mantra de nuevo. Quizás, esa forma de ir a por los partidos sea la mejor para acercarse al ascenso en una categoría como esta. Eso sí, logró que su equipo no se viniese abajo tras el 1-0 y sacó una nueva final.