El pique eterno
En Tenerife se engalanan para subir y no olvidan el Cordobazo: 'El que salte es un canarión'
La afición del CD Tenerife tira de burla e ingenio para descartar una invasión de campo el viernes en el Heliodoro y evoca al 22-J en el Gran Canaria: 'Nosotros no somos pajaritos, no saltes al campo'
En el latifundio del Teide no olvidan el Cordobazo. El CD Tenerife, que el viernes recibe al Barakaldo y tendrá el Heliodoro a reventar con 22.824 espectadores (18.00 horas, TVC), lo tiene todo de cara para regresar a la Segunda División. Dependen de sí mismos y buscan la 'fiesta total' para volver al fútbol profesional, pero sin invasión de campo.
Desde diferentes foros y redes sociales, se hace alusión de forma humorística a la invasión de campo del 22 de junio de 2014 que dejó a la UD Las Palmas sin el vuelo a la máxima categoría. 'Nosotros no somos pajaritos, no saltes al campo. #El que salte es un canarión', se puede leer en uno de los carteles que hacen mención a lo que pasó hace doce años y que ha sido celebrado de forma rutinaria en las calles de Santa Cruz de Tenerife. En la fotocomposición, aparece la mascota Pío Pío.
En la temporada siguiente al 'Cordobazo', la UD visitó el Heliodoro Rodríguez López el 28 de septiembre de 2014. Para darle más morbo, Uli Dávila, que logró el tanto del Córdoba en Siete Palmas, saltó en la recta final con la elástica del CD Tenerife. Las alusiones a la final de la vuelta de la promoción fueron recurrentes por la afición tinerfeña, que sigue fiel al 22-J doce años después.
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