La victoria de la UD Las Palmas va dedicada al cielo: "Ángel Sánchez me ha dado todo en el fútbol"

Dos goles y la mente en el cielo. Kirian Rodríguez se reivindicó con la UD Las Palmas en el mejor momento: cuando el equipo necesitaba esa victoria fuera de casa para volver a engancharse a los puestos de playoff y días después de que Ángel Sánchez dejara a la familia amarilla. «Dedicarle estos dos goles a una persona que está arriba. Estos goles son para Ángel Sánchez que me ha dado todo en el fútbol», expresó entre lágrimas el ‘20’ al finalizar el encuentro en Cádiz. Un héroe vestido de azul clarito que anoche se llenó de garra, corazón y coraje para recordar a la afición su mejor versión.

Dos dianas que van dedicadas al técnico que hizo brillar al ahora capitán de la UD. El maestro que le pulió en Las Palmas C y participó en la formación de un Kirian Rodríguez que ahora es ejemplo de niños adultos tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Ángel, al contrario que Kirian, no logró superar su enfermedad y el viernes 24 de abril, cuando tan sólo tenía 49 años, se marchó para dejar un vacío inmenso en todos los que tuvieron el honor de conocerle. Kirian fue uno de ellos, y ayer en Mirandilla, cuando no habían pasado ni diez minutos desde que el árbitro había pitado el final, el ‘20’ de la UD se acordó de Ángel.

La victoria tenía que ir por él, porque fútbol hubo poco. Sólo 90’ que se resumieron en tres goles, dos de ellos obra del conjunto de Luis García. Lienzo de un Kirian que pasó de los pitos en el Gran Canaria en el último partido ante el Leganés, a echarse el equipo a las espaldas en un acto de liderazgo y compromiso con el escudo. Avisó a principios de año de que su objetivo personal era devolver a la UD a Primera División, categoría en la que les había dejado cuando tuvo que ausentarse al recaer de su enfermedad, y volvió a reiterarlo hace dos semanas. «Sinceramente confío en todos los que tengo aquí dentro porque sé que son unos jugadorazos, un equipo increíble y sé que vamos a pelear por ello hasta el final porque queremos devolver a la UD Las Palmas a Primera que es donde tiene que estar», apuntó.

Veterano al rescate

Con Álex Suárez en el banquillo, Jesé sobre el césped pero ausente y Sandro y Jonathan Viera fuera de la lista en Gran Canaria, Kirian era el único veterano —y capitán— al que agarrarse. Tardó diez minutos en poner tablas en el marcador de Mirandilla. Un gol que hizo respirar profundamente a una afición que ya se temía lo peor. Y en el 71’ volvió a disparar a portería para dar la victoria a la UD, que después de dos jornadas vuelve a puestos de promoción y se coloca en la quinta posición de la tabla.

Pedrola abraza a Kirian tras su gol en Mirandilla / LOF

Un líder al que le sabe poco eso de haber metido al equipo en playoff. Kirian quiere meter la marcha hacia el ascenso directo. «Los tres puntos me saben a gloria. Ahora vamos a por todas el domingo ante el Valladolid en casa y a intentar acercarnos al ascenso directo», expresó convencido. Una UD a la que le restan cinco finales de las que tres de ellas son a domicilio —Andorra, Almería y Deportivo de La Coruña —.

Tras el triunfo en Mirandilla, el ‘20’ amarillo sigue fiel a su idea de ascender de manera directa

Kirian Rodríguez se vistió de héroe y silenció a los aficionados que hace diez días le pitaron en el Estadio de Gran Canaria reclamando al ‘20’ más verticalidad y menos pases atrás. Dos goles para sumar el tercero que lleva su firma este curso. Desde finales de enero, ha sido una pieza clave en los planes del técnico Luis García, que acumula ocho titularidades consecutivas. La lesión de Loiodice le ha dado alas y él ha respondido a base de liderazgo cuando es necesario y goles cuando el equipo más lo necesita.

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Golpe sobre la mesa, tres puntos que valen oro y una victoria fuera de casa que no llegaba desde el 1 de marzo. Un triunfo con un sabor especial y una dedicatoria sincera hacia el cielo, donde desde el sábado descansa Ángel Sánchez, uno de los artífices de que Kirian Rodríguez haya firmado un triunfo que hace soñar a toda una Isla.