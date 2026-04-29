Dos capítulos deportivos a la par
Son unos genios: ponen el Almería-UD Las Palmas a la misma hora que la final de Copa de la Reina del Gran Canaria del 16-M
El cuadro amarillo visita el UD Almería Stadium a las 17.30 horas del sábado 16 de mayo. Media hora después, arranca el Barça-Atlético por el cetro copero en Siete Palmas y con el reto de aglutinar a 32.000 gargantas
La guerra LaLiga versus RFEF adquiere otro capítulo surrealista. Esta mañana se difundió que el Almería-UD Las Palmas del Stadium de la 40ª jornada se disputa el sábado 16 de mayo y desde las 17.30 horas (TV Canaria). A las 18.00 horas, el mismo día, se disputa la final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria. La intención de la Federación Interinsular de Fútbol es de llenar el recinto de Siete Palmas con un entradón para uno de los clásicos del balompié femenino.
Mientras la UD se juega el ascenso y juega por la televisión pública, con solo media hora de diferencia, está en juego el segundo trofeo de más prestigio del país en el fútbol femenino con la isla como escaparate internacional.
Solo unos genios podían alinear las dos citas para restar presencia de fieles en el partenón del Roque Nublo. Ya se trabaja por parte de los dos organismos para evitar la coincidencia.
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