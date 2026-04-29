UD Las Palmas - Real Valladolid: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

El conjunto dirigido por Luis García, que superó al Cádiz a domicilio para romper su mala racha fuera de casa y sumar tres puntos vitales en su pelea por ascender a Primera División, vuelve a su feudo para intentar encadenar la sexta victoria consecutiva en casa y afianzarse en la zona alta de la clasificación.

La UD Las Palmas debe dar un nuevo golpe sobre la mesa y aprovechar la mala racha de su rival para comenzar mayo con una victoria de valor oro. La mala noticia llega con la baja de Loiodice, que se perderá lo que resta de temporada tras pasar por quirófano debido a las molestias en su maltrecho tobillo.

Real Valladolid - UD Las Palmas / LOF

Los pucelanos, que solo han sumado 4 puntos de 12 posibles en este mes de abril, buscan ratificar su presencia en LaLiga Hypermotion la próxima temporada. En el partido de ida, una gran jugada individual de Pejiño permitió a la UD Las Palmas conseguir la victoria en el Estadio José Zorrilla.

Por su parte, los amarillos, de lograr el triunfo, se colocarían a tan solo un punto del ascenso directo, a la espera de los resultados de la jornada.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - Real Valladolid correspondiente a la jornada 38 de LaLiga Hypermotion se jugará el domingo 3 de mayo, a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria.

Dónde ver el UD Las Palmas - Real Valladolid

El partido entre el conjunto amarillo y los pucelanos solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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