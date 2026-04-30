Amatucci y el estilo de la pragmática UD Las Palmas: "Yo no me aburro y para nada es defensivo"

Lorenzo Amatucci, el bambino d'oro. El centrocampista italiano, a préstamo por la Fiorentina y con una opción de compra desorbitada sobre los diez millones, se emocionó al hablar del hecho de conquistar el ascenso a Primera de amarillo. Si Sandro valoró en su día que cambiaba sus paso por el Barça por subir y Jesé sus dos Champions, para el '16' es algo sentimental.

"Subir con Las Palmas es algo que queda dentro para siempre. Ya fue esta una temporada muy bonita que voy a recordar siempre. Subir añadiría algo más a todo lo realizado. A todo lo logrado. Hay que luchar por esto, aunque cuando juegas quieres divertirte y también ganar con el ascenso. Para mí, sería un capítulo muy emotivo".

Se le cuestionó por el estilo pramático de Luis García Fernández y el catenaccio de Covadonga, la UD es el menos batido de Segunda y duerme a los rivales con un elevado grado de posesión. Desecha que sea un estilo aburrido. "En el campo no me aburro (...) No me parece que practiquemos un juego defensivo. No estoy de acuerdo, porque intentamos jugar con la pelota, salir de situaciones difíciles. No es un estilo aburrido y no sé quién dice eso. No lo he leído pero es un estilo de ataque y que gusta de realizar".

Habla abiertamente de subir y no desecha la opción de la vía directa. La UD está a cuatro puntos del segundo clasificado Almería. Restan cinco finales y hay 15 puntos en litigio. "Hasta que tengamos posibilidades hay que creer. Aún creemos en el ascenso directo (...) Si queremos lograr los objetivos tenemos que ganar fuera de casa. No lo hemos hecho contra rivales que luchan por el ascenso. Debe cambiar de aquí al final", determina.

Este fan incondicional de los acordes de Eros Ramazzotti se siente un grancanario más, pero alude hablar de las opciones de su continuidad en la Isla con el ascenso -en una situación idéntica a la de Sergio Barcia, que tiene la opción de cesión y que será adquirido con el tránsito a Primera-. "Me siento muy bien en la isla y con el equipo. Hay que seguir porque faltan pocos partidos hasta el final (...) Y no sé qué pasará sobre mi futuro. Ni quiero en este momento pensar en eso [seguir en la UD]. No me toca a mí ahora, solo quiero jugar y concentrarme en el ascenso".

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