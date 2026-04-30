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'Caso collarín' en la UD Las Palmas: Viera supera las molestias en el cuello y está listo para García

El '21' y capitán retoma el trabajo con normalidad en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco tras perderse la última jornada en el Nuevo Mirandilla por el contratiempo físico. Encadena dos jornadas sin minutos

Primer plano del cuello de Viera, en un lance de este curso liguero en el Gran Canaria.

Primer plano del cuello de Viera, en un lance de este curso liguero en el Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El escudo pendiente de un cuello. Viera está listo y siempre es noticia. El '21' y gran capitán de la UD Las Palmas vuelve al trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco tras dejar atrás sus molestias en el cuello. El mediapunta no viajó a Cádiz para la disputa de la última jornada y se sumó a las ausencias de Enzo Loiodice y Recobita. El percance físico del mediapunta de 36 años llegó unas horas después de las valoraciones de Luis García Fernández, en las que descartaba que arrastrase contratiempo físico alguno.

La UD sonríe sin el Mesías. El caso collarín es el último episodio de la situación del capitán en su último año de profesional. Con 36 años, el mejor jugador de este siglo de amarillo encadena dos jornadas sin minutos. Ante el Lega, se quedo en el banquillo de Siete Palmas sin participar. En la última jornada, no viajó a Cádiz por unas molestias en el cuello. Ya está totalmente recuperado y esta mañana se reintegra al trabajo a las órdenes de García en Barranco Seco. Cinco días de puesta a punto y una nueva final para ajusticiar al Valladolid.

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El sexto máximo realizador en la historia del club pío pío (78) lleva una titularidad en ocho jornadas. Otro que también está listo es Taisei Miyashiro. El japonés apunta al once tras perderse las dos últimas jornadas por unas molestias.

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