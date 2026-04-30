Copa del Mundo / Evento de impacto planetario
El gol por la escuadra de Angels Barceló y el guiño a Gran Canaria: "La final del Mundial 2030 debe jugarse en una isla y en Canarias"
La periodista catalana sorprende con su apuesta por el Archipiélago como sede de la final de la Copa del Mundo de España, Portugal y Marruecos cuando estalla el pique entre el Bernabéu y Camp Nou
Gran Canaria como sede de la final del Mundial. Un Francia-España o en un Brasil-Argentina en Siete Palmas y para todo el planeta con una audiencia de 1.500 millones de telespectadores. Angels Barceló, presentadora del 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, ha sorprendido esta mañana con su particular apuesta por el Archipiélago como escenario para la final del Mundial 2030.
"Se debería disputar en una isla, que mejor que Canarias", valoró este icono mediático, que se suma a la controversia de si el último pulso por el centro mundial se debe disputar en el Bernabéu o el Camp Nou.
El Gran Canaria albergará la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2030 y opta con serias opciones de contar además con unos cuartos de final u octavos de final. El aforo será de 42.000 butacas y la inversión en La Nube será de 170 millones.
Las obras han comenzado de forma tímida y la nueva instalación debe estar acabada en junio de 2029. Es la mayor obra en la historia del Archipiélago y que elevará a la Isla a un escenario desconocido. La explotación del nuevo recinto cuenta con un marco contractual que se negocia en la actualidad y cuenta con la presencia de la UD Las Palmas.
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