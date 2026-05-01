La caldera de Siete Palmas busca 22.000 gargantas para animar a la UD Las Palmas

Calor y ruido para construir una caldera en Siete Palmas. 15 puntos en juego y una batalla por volver a Primera. La UD Las Palmas va a afrontar durante este mes un total de cinco finales para alcanzar su objetivo de regresar a la élite del fútbol español, aunque solo dos de ellas se van a disputar en el Estadio Gran Canaria y todo arranca mañana con la visita del Real Valladolid, donde se espera que la afición no falle a su cita con un envite de esta índole, y tan decisivo. Es por ello que, ahora más que nunca, debe ser la afición la que le dé un giro a las grises afluencias al feudo amarillo, porque su papel va a ser tan fundamental como el de unos futbolistas que saben que no pueden fallar: llegó la hora de un último empujón anímico, como en la temporada 2021/22, cuando el conjunto entrenado por Pimienta protagonizó un remontadón que le catapultó hasta los Playoffs, con un duelo frente al Oviedo donde el graderío le tendió la mano a Las Palmas ante la necesidad, con una asistencia casi récord en Segunda División de 30.063 en la penúltima jornada del campeonato.

A lo largo de esta campaña, la afluencia al feudo grancanario ha sido un tanto volátil, pese a contar con 25.000 abonados. De hecho, la cifra de 22.000 asistentes solo se ha superado en dos ocasiones en las 19 jornadas celebradas en casa hasta ahora. Los mejores registros datan de la visita del Deportivo de la Coruña de Yeremay Hernández en enero, con 25.193 espectadores, y del duelo ante el Málaga en la tercera fecha de esta temporada, el pasado mes de agosto, con 22.039.

Descenso de afluencia

De resto, salvo el día que llegó a la Isla el Racing, ha habido cierta desconexión de la grada con el equipo insular, lo que se ha traducido en una bajada notable de camisetas amarillas en el Gran Canaria, un aspecto que se ha ido notando, sobre todo, en la segunda vuelta. Esa circunstancia se puede observar en los últimos tres duelos que se han jugado en casa, ya que ante el Leganés (16.128), la SD Huesca (16.885), el Granada (16.689) y el Sporting (17.039), el Estadio se ha quedado algo lejos de las cifras de otros recintos como La Rosaleda, Riazor, El Molinón o El Sardinero, donde se superan los 20.000 aficionados por tarde de media. De hecho, ayer en el feudo gallego hubo 28.000 personas animando para ver ganar a su Dépor ante el Leganés con un heroico Ferllo, que le detuvo un penalti en el tiempo de descuento a Diawara (2-1).

Con todos esos guarismos sobre la mesa, la respuesta de la gente tanto mañana frente al Valladolid como en de tres semanas frente al Real Zaragoza, ya en la penúltima jornada, va a ser clave para sumar ese aliento de más que ayude a los jugadores de Luis García a intentar un último impulso para acercarse del todo a la lucha por el ascenso. Por eso, aunque en este momento todavía quedan bastantes sectores del Estadio por llenarse del todo, la UD busca a esas 22.000 gargantas que sí que han demostrado estar presentes en otros días y que tanta falta hacen en este tramo vital de la temporada, con todo aún en juego.

Emular viejos registros

Más allá de lo que vaya a aportar el público, Las Palmas persigue aún sus posibilidades de conseguir un ascenso directo que, siendo muy complicado, no resulta para nada imposible. Teniendo dos duelos directos a domicilio contra la UD Almería y el Deportivo, los isleños tienen una bala en la recámara más con la que meterse de nuevo en esa lucha. Pese a no depender de sí mismos, sí que pueden meter presión a sus rivales y seguir con una dinámica que les ha llevado a firmar siete triunfos en los últimos diez partidos, lo que le sitúa como el segundo mejor equipo de toda la liga en ese tramo, con 21 puntos, igualado con el Burgos de Ramis y solo superado por el Eibar (26).

De ese modo, el objetivo en este tramo es intentar emular lo que ya consiguió Pimienta durante su primera campaña de amarillo, en la 2021/22, cuando logró ganar los últimos cinco encuentros, nueve de los últimos once, para terminar clasificándose para unos Playoffs donde cayó ante el Tenerife. Ahora le toca mover ficha a Luis García para, por lo menos, intentar abrir la puerta del ascenso.