Luis García no habla de cuentas ni de finales por el ascenso en la UD Las Palmas: «No vale para nada»

Cinco partidos y quince puntos por delante para alcanzar el objetivo marcado a principio de temporada. A pesar de ello, la UD Las Palmas no juega una final este domingo (20.00 h., LaLiga TV) ante el Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria por regresar a Primera División. Así es como lo ve Luis García, el técnico de los amarillos, a dos días de afrontar su penúltimo duelo como local de la temporada y con opciones aún reales de poder colarse en una de las dos posiciones que dan derecho a ascender directo a la máxima categoría del fútbol español:

«En la entrada de mi oficina está marcado el partido de Valladolid con un más tres, con un círculo en rojo. Vuelvo a repetir que hacer cuentas no vale de nada. Le prometo que algún día les diré que sí vamos a jugar una final, se lo prometo, pero todavía quedan cinco partidos, hay enfrentamientos directos y no sabemos dónde están los puntos. Este encuentro es muy importante, en casa y con nuestra gente; tenemos que disfrutarlo porque es muy difícil lo que está haciendo este equipo, aunque a veces se valore poco», relataba el ovetense.

Sin frustraciones y la unión como receta

De hecho, el exentrenador del Espanyol rememoraba a Miguel Indurain para asemejarlo con su UD, ya que, como hacía el ciclista ganador de cinco Tour de Francia cuando se escapaba en las grandes vueltas, su equipo no mira «para atrás; no podemos estar pendientes de lo que hagan los demás. Eso es clave para nosotros. Debemos estar pendientes de nuestra mejora, de nuestro modelo y de seguir trabajando. No es ninguna frustración ver que no terminamos de llegar a la parte de arriba. No podemos mirar a nadie que no seamos nosotros mismos».

A la hora de valorar el triunfo conseguido en Cádiz, el estratega natural de Oviedo remarcaba que había sido «muy positivo por la forma en la que lo conseguimos. No entramos bien al partido y el equipo se rehízo para darle la vuelta al marcador». Sin embargo, reforzaba la idea de que ese resultado aumenta la «ilusión por volver al Estadio, donde nos encontramos muy cómodos y ojalá venga mucha gente, para tratar de sumar de tres. Estamos en un buen momento y veo al equipo convencido de lo que hace, lo cual es muy importante de cara a la recta final».

Viera y Taisei están de regreso

Por otro lado, el preparador del conjunto grancanario hablaba sobre el retorno de dos piezas importantes en el engranaje insular como Jonathan Viera y Taisei Miyashiro, dos futbolistas que se quedaron fuera de la convocatoria del pasado lunes en la visita con victoria ante el Cádiz. En ese sentido, García exponía que ambos están «disponibles» para el domingo y explicaba que sus ausencias en la Tacita de Plata se debían a dos circunstancias diferentes, matizando que en ningún caso quiere engañar a los medios de comunicación con sus declaraciones.

«Con respecto a Tai, se estaba recuperando, acabando de readaptar al grupo. Por tanto, decidimos no arriesgar porque viene de una lesión muscular. En cuanto a Jony, cuando me preguntaron por él faltaban dos días para jugar en Cádiz, pero en la última tarea del entrenamiento, después de esa rueda de prensa, sintió una molestia cervical en un golpeo. Es decir, cuando yo vengo a dar la rueda de prensa faltan dos días para jugar; yo no les engaño y les digo lo que está claro», aseguraba el preparador, quitándole hierro al asunto.

El desparpajo de Rafa Cruz y un Valladolid con jugadores de Primera

Además, Luis García también argumentaba que la convocatoria del juvenil Rafa Cruz, quien con 16 años viajó con el primer equipo a Cádiz pese a quedarse sin debutar, se produjo gracias al «desparpajo y el talento que tiene. No se ha escondido, ha querido el balón y ha querido aprender porque es muy humilde. Yo no miro el DNI aunque no haya jugado ningún chico del filial, excepto Carlos Navarro en la Copa. Quiero ver a los chicos con ganas de empujar; a partir de ahí, deben acumular entrenamientos y hacerse al grupo porque algún día les puede tocar participar».

Por último, también habló sobre un Real Valladolid, el rival de este fin de semana, más desahogado tras su última victoria ante la Real B. Para el asturiano, los vallisoletanos tienen jugadores que han estado en «Primera División y que son muy buenos, por lo que espero un partido difícil. Tienen un gran entrenador (Fran Escribá), que cuenta con ascensos y gran experiencia».