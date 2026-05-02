Jesé Rodríguez busca su redención final en la UD Las Palmas

Llega la hora del Bichito. Después de casi cuatro años, la reválida del 10 se presenta en un instante clave y con un papel preferencial en el esquema de una UD Las Palmas que sueña con volver a Primera. Jesé Rodríguez ha protagonizado una temporada de redención total para convertirse en una pieza más que fundamental para el conjunto amarillo. Pasó de ser un suplente eterno a titular indiscutible a base de goles, trabajo y sacrificio. Aun así, a falta de cinco jornadas para el final del campeonato, aparece esa redención final por la que tanto tiempo lleva esperando y lo hará como el líder del ataque insular: subir con el equipo de su tierra y dejar atrás la espinita del Playoff del año 2022 ante el Tenerife.

Todo comenzó con una llegada en verano y mensaje claro: estaba en un punto de madurez más que interesante y sabía a lo que venía, dejando claro que su sentimiento de pertenencia hacia el escudo era clave para un nuevo retorno a la Isla. No obstante, su fichaje estuvo bajo la lupa desde el primer día, pero siempre lo tuvo claro y así lo reflejó aquel ya lejano 26 de julio de 2025: «Todas las opiniones son respetables. Me toca demostrar en los entrenamientos y en el campo para revertir todas esas opiniones, para que la gente me apoye por mi rendimiento. Tengo que venir a echarle ganas, corazón y coraje», aclaraba el atacante.

Manos a la obra

Y dicho y hecho, porque en lo que va de temporada el delantero ha demostrado que no se le puede reprochar nada. Su dedicación ha sido absoluta, siendo decisivo y asumiendo unos galones para los que, tras sus últimas aventuras en el mundo del fútbol, parecían que ya no iban con él. Sus siete goles y tres asistencias así lo corroboran, un aspecto al que añade el rol de líder sobre el verde que ha cogido con naturalidad ante la ausencia de Jonathan Viera, que ha perdido protagonismo, y Sandro Ramírez, dos pesos pesados del cuadro de Luis García Fernández.

Por eso, estos últimos cinco partidos llegan en un momento idóneo para el ariete amarillo, que no va a rehuir la responsabilidad que le toca y la asumirá con gusto. Las Palmas necesita las victorias y el delantero quiere responder para llevar a los suyos hacia la tierra prometida, cumpliendo de paso con esa meta que se le escapó en un pasado no tan lejano y que aún sigue latente.

Un trueque de éxitos

«El ascenso sería lo más especial para mí, porque la UD es el club de mi tierra. Mi padre me llevaba de pequeño al Estadio Insular, donde veíamos todos los partidos. Vamos paso a paso porque tenemos que integrar a los jóvenes, sin marcar al inicio objetivos grandes. Cuando las cosas vayan saliendo iremos a más», remarcaba un Jesé que dejó patente que cambiaría sus dos Champions con el Real Madrid por protagonizar un ascenso con el equipo de su vida.

Es por eso que la ocasión que tiene ante sí es tan jugosa que no la quiere desperdiciar. Olvidar lo del 2022, con aquella eliminación a manos del Tenerife y con su salida abrupta, de la cual se disculpó de forma pública tanto con la afición como con Pimienta, el técnico de los insulares en esa eliminatoria, para poder construir un recuerdo nuevo que complete un palmarés que muchos desearían, aunque entre tanto brillo falta ese éxito de amarillo que se le resistió.

Toca apretar

Para empezar a edificar ese gran anhelo, Jesé tiene que apretar más que nunca para ayudar a los suyos. La UD, en muchas ocasiones en esta temporada, ha adolecido de pólvora y es importante mantener cierta pegada para sacar adelante los cinco envites que faltan. Ahí, el futbolista grancanario tiene que ser más incisivo porque, aunque su año es muy bueno, se le ha echado algo de menos.

Desde el 21 de febrero, cuando se midió al CD Castellón, solo ha marcado un tanto, ante el Huesca, y repartir dos asistencias. De ese modo, los números del killer no son los más destacables de este tramo, a pesar de que nunca ha negociado el esfuerzo, pero para lo que está por venir el cuadro isleño va a necesitarle más enchufado en la faceta goleadora. Pero eso no va a ser problema para un Bichito listo para dar un plus en el momento más vital de la temporada. Llegó la hora de dar ese paso para su redención final.