La permanencia total de Las Palmas Atlético pasa por Ciudad Real

Objetivo: cerrar la permanencia con Juan Manuel Rodríguez como guía. Las Palmas Atlético visita hoy (11.00 horas) al Socuéllamos en la última jornada del grupo cinco de la Segunda Federación de fútbol para dar por finalizado el curso con los deberes hechos. Tras esquivar el descenso directo hace una semana en el Anexo al Estadio de Gran Canaria al ganar de forma agónica al Orihuela (2-1), el cuadro isleño viaja hasta Ciudad Real con la intención de evitar, también, tener que disputar el Play-out, una eliminatoria ante un equipo de Tercera en la que pondría en juego su supervivencia en la categoría.

El choque, intrascendente para el equipo local, ya descendido de forma matemática, se disputará en el Estadio Paquito Jiménez, en Socuéllamos. A pesar de ese matiz, los amarillos no se fían, ya que un tropiezo grancanario, sumado a las victorias de sus rivales directos –el Navalcarnero, el Real Madrid C y el Intercity–, les podría condenar. El filial de la UD se sitúa en la décima posición con 41 puntos, necesita terminar por encima del puesto decimotercero.

El efecto Juan Manuel

Este será el segundo compromiso de La Vela Chica con Juan Manuel Rodríguez a los mandos, después de asumir el banquillo de Raúl Martín, que fue destituido a falta de dos jornadas para el final. En su primer envite, logró dar un pasito para conseguir eludir todo peligro de caer de vuelta a Tercera, aunque el trabajo todavía no está hecho, y bien lo sabe el preparador natural de Gran Canaria. El experimentado entrenador no podrá contar para esta cita con el lateral derecho, que ha tenido presencia con el primer equipo de Luis García, Valentín Pezzolesi, por la acumulación de cartulinas amarillas, ya que el Comité de Competición desestimó todas las alegaciones presentadas por la UD Las Palmas para que le retirasen la tarjeta que recibió el pasado domingo, con la que cumple ciclo de amonestaciones. «Nos espera un partido muy complicado, pero vamos a intentar ganarlo. Nos ha tocado vivir esta circunstancia y solo pensamos en el encuentro ante el Socuéllamos. Si logramos la victoria, estará todo hecho», valoraba Rodríguez.

En ese sentido, el estratega no quiere pensar que su rival de hoy va a salir relajado, ni mucho menos, y aseguraba que saldrá a «ganar y nosotros debemos saltar al césped a competir», para después añadir que nunca mira la «clasificación de un rival cuando juego contra él porque los tres puntos son tan importantes como los del primer partido».