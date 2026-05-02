UD Las Palmas-Real Valladolid: si no es una final se parece mucho

Un tren hacia el ascenso directo que no se ha escapado y una final por agarrar el sueño de la élite. A pesar de que Luis García insiste en que su UD Las Palmas no va a jugar mañana ante el Valladolid (20.00 horas, LaLiga TV) un duelo decisivo para regresar a Primera División, la realidad dicta que los amarillos no han logrado cerrar, ni de lejos, su presencia en el Playoff y tampoco tienen demasiado lejos el ascenso directo, a pesar de que no dependen de sí mismos para lograrlo. Aun así, para encontrar el camino hacia la jet set futbolística les restan cinco partidos vitales que, si no son finales, se le parecen mucho, y el primer escollo es un rival que ya está casi salvado como el cuadro pucelano, que aterriza en la Isla como el invitado de honor en el penúltimo encuentro en casa de este curso si no hay promoción. La dinámica de los isleños en este momento ha elevado del todo sus pretensiones y les ha colocado en una situación que les da tiempo para todo con una pizca de suerte. Los números insulares hablan solos: siete triunfos en los últimos diez duelos y no pierden en el Estadio desde el 24 de enero, cuando cedieron frente al Córdoba. Hubo reacción con matices.

Clave en esta ola ganadora es el abrazo definitivo al pragmatismo que ha experimentado la UD, algo con lo que han conseguido sacar resultados positivos y, en este momento de la campaña, resulta más vital que nunca; no juegan brillante, pero se gana. A pesar de ello, es cierto que ese estilo les ha jugado una mala pasada, cayendo en Ipurua, en La Rosaleda y en el Carlos Belmonte, tres estadios en los que no fue suficiente con tener el control del balón.

Apostar por lo conocido

Sin embargo, ahora que llega la hora de la verdad no queda otra que sacar los tanques a la calle y apostar por lo que ha funcionado desde agosto: Dinko bajo los palos, una zaga formada por Viti, Barcia, Mika y Clemente, darle las llaves de la sala de máquinas a Amatucci y un Kirian en estado de gracia, y apostar por un ataque donde Jesé lidera, Fuster marca los tiempos y Ale García busca renacer. Además, vuelve un Taisei Miyashiro listo para este tramo final después de haber sido pieza fundamental.

También estará de regreso a la lista de convocados un Jonathan Viera que no llegó ni a calentar en el partido ante el Leganés y que se perdió el envite en Cádiz por unas molestias cervicales. El 21 no es un jugador cualquiera y habrá que ver la gestión que hace Luis García con un futbolista generacional y que ya ha demostrado que puede ayudar.

Calma pucelana y dos caminos

La victoria del Valladolid ante la Real B de la semana pasada (1-0) les ha dejado en una situación de tranquilidad para afrontar estos encuentros finales. Ahora mismo, están siete puntos por encima del descenso y lo tienen casi hecho, por lo que llegan al Gran Canaria más desahogados. No obstante, Fran Escribá, el preparador de los pucelanos, cuenta con las bajas de Guille Bueno, Tenés, Ohio, Marcos André, Garriel y Alejo para hoy, aunque sí van a estar disponibles el mediapunta Chuki, que ha sido vinculado con el Como italiano y que ha realizado un gran curso.

Ante eso tendrá que jugar la UD, con la necesidad de ganar y de no dejar de esperar para subirse al tren de un ascenso directo que no ha salido todavía. Ya no valen las excusas ni las lamentaciones y, pese a que esto no se vea como una final, sí que lo es por lo que hay en juego. Aguardan los gigantes en Primera División, ya sea por el camino largo o el corto.