Elías firma la permanencia de Las Palmas Atlético y cumple el último milagro de Juan Manuel Rodríguez (1-1)

Las Palmas Atlético confirmó su permanencia en la Segunda Federación con un empate en el cierre del campeonato del grupo cinco frente al descendido Socuéllamos. Pendiente de los resultados de los implicados que podían caer en la promoción de descenso —finalmente para el Real Madrid C—, aprovechó las derrotas del filial blanco y del Elche Ilicitano y arrancó, por si acaso, un punto que le aseguró no complicarse.

La Vela Chica, dirigida por Juan Manuel Rodríguez en las dos últimas citas del curso, se presentó en el Paquito Jiménez con la baja de Valentín Pezzolesi (sancionado) y un once reformado con la presencia de Brian Velázquez por el lateral hispano-argentino, además de Trespalacios, Sergio Viera y el palmero Cacho. Las modificaciones no acabaron de convencer al técnico, que al descanso buscó alternativas para un equipo atenazado por la trascendencia de la cita y el rendimiento decreciente de las últimas semanas.

Dominio local

Las Palmas Atlético no sacó nada que le rentara en una primera parte —como la de su rival— de más errores que juego, pese a un arranque amarillo impetuoso. Así y todo, el Socuéllamos pudo sacar petróleo de una pérdida en salida jugada de Raca que mal aprovechó Rodrigáñez (18’) con un tiro que no agarró con rumbo entre los palos.

La ocasión dio más ánimos a los locales, que, andando la media hora, pudieron adelantarse, antes con una llegada en ventaja desaprovechada por Javi Verdú y luego con un disparo de Merenciano, liberado de marca, que obligó a Killane a emplearse a fondo con una mano salvadora.

Elías firma la tranquilidad

La derrota al descanso del Ilicitano (0-2) y los cambios tras el descanso dieron otro aire a Las Palmas, ahora más dominadora del juego y un punto liberada de presión. En veinte minutos de mayor fluidez, los remates de cabeza de Raca, un tiro de Arturo que no cogió puerta y otra —aún más clara— de Elías recordaron, sin suerte, el potencial amarillo.

La entrada de Jerobe dio de nuevo tres puntas y más verticalidad al equipo de Rodríguez, en lo que seguía buscando el gol de la tranquilidad total, aunque primero vio puerta el Yugo, aprovechando otro lío entre el portero y la zaga para defender un balón cruzado que puso Javi Verdú y obró José Carlos en el 1-0. Casi a la vuelta, una indecisión local en su área permitió a Elías firmar su décima diana de la temporada y acabar con cualquier riesgo de caída, en lo que el encuentro se iba a un tramo final con el balón monopolizado por Las Palmas para que pasara el tiempo.