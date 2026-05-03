Jesé y Pedrola ponen a la UD Las Palmas en 'modo ascenso'

Seis de de seis. 18 de 18 y viva Luis García Fernández. Y el grito del 'sí se puede' del partenón del Roque Nublo vale de Red Bull mágico. El Santo Grial de la motivación en la liga del manicomio.

La UD trituró al Real Valladolid (2-1) para presentar sus credenciales a la promoción de ascenso. Con tantos de Jesé Rodríguez y Pedrola, se impuso el juego directo y la plasticidad de un escudo en modo superlativo hacia la máxima categoría. El pase de Kirian Rodríguez sin mirar y una supremacía por encima de todo que conforman los pilares de un escudo que sonríe sin Viera.

El cuadro violeta no fue rival y el disparo de Manu Fuster en el 68' pudo ser la consagración definitiva en la contienda más plácida que se recuerda. Un puro ejercicio de autoridad. Ovación a Jey M y el Bichito es el nuevo marqués del Gran Canaria.

Ante un Valladolid pusilánime, la UD cumplió desde el oficio y el pragmatismo. El arte de divertir con el resultado. No hay más. Viera fue suplente y el Poeta Benedetti estira su particular calvario. Sinfonía Los Gofiones. La puso Fuster y la empujó Jesé Rodríguez. Es el tiqui-taca de esta UD desbocada, que transita hacia la gloria con una determinación made in Luis García Fernández. Se deshizo del Real Valladolid de forma plácida y categórica. Con un once de memoria -Taigol fue suplente- y una partitura tatuada a fuego. La formación amarilla pone el piloto automático y no pasó apuros a pesar del tanto de Biuk (80').

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Más allá del tanto de Jesé, misil de Ale García y otro tiro de Kirian. El golazo de Pedrola impuso la cordura en un segundo acto con suspense. Es el mundo de Luis García: ganar y ganar. Siempre hay que ganar. Desde el control de la situación y un seis de seis que huele a ascenso. De Dauder a García. Sin minutos para Viera, lesión de Barcia y una UD que impresiona. Paradón de Dinko, porque siempre aparece el Valles croata.