Germán Suárez, la palabra de un caballero

El 4 de mayo de 2019, unas horas antes de disputarse un derbi con el Tenerife en el Rodríguez López (2-1), fallecía de manera repentina Germán Suárez, expresidente de la UD Las Palmas e insignia de oro y brillantes del club. Ocupó el cargo de presidente en la temporada 1997/1998. Han pasado siete años desde aquella triste noticia y su figura, la de un hombre elegante y referente empresarial de la isla de Gran Canaria, aún se sigue recordando.

Su muerte cogió por sorpresa a los dirigentes amarillos en la isla vecina, donde se encontraban para el partido de Liga. En su memoria, el equipo lució brazalete negro en el derbi frente al CD Tenerife, donde también se guardó un minuto de silencio en el Heliodoro Rodríguez López, un detalle del club blanquiazul que agradeció Miguel Ángel Ramírez.

Germán Suárez entró a formar parte de una sociedad denominada ‘Gerencia Deportiva’ en la UD Las Palmas en la temporada 1996/97, en un equipo directivo que compartió con Ángel Luis Tadeo, Eustasio López y los hermanos José Abraham y Andrés Domínguez, ejerciendo también como consejero durante la presidencia de Adrián Déniz. Un año después asumió la presidencia del club, coincidiendo con la etapa de Mariano García Remón al frente del banquillo amarillo.

El 28 de febrero de 2015, la UD Las Palmas reconoció su trayectoria con la imposición de la insignia de oro y brillantes, en un acto presidido por Miguel Ángel Ramírez en el palco de honor del Estadio de Gran Canaria. Suárez es recordado como una de las figuras más influyentes en la historia reciente de la entidad.

Un gesto de caballero definió a Germán Suárez durante su mandato. En el mundo del fútbol siempre se ha dicho que la antesala de la destitución de un entrenador llega cuando el presidente lo ratifica públicamente. En la temporada 1997-98, la UD Las Palmas solo había ganado uno de los seis primeros partidos -en Copa, ante el Pájara Playas de Jandía (4-1)- y ocupaba la 17.ª posición, a un punto del descenso.

Días antes de visitar Pamplona para enfrentarse a Osasuna, el entonces presidente, Germán Suárez, acudió una tarde a Barranco Seco para presenciar el entrenamiento del equipo. Al finalizar la sesión, atendió con la educación y elegancia que siempre le caracterizaban a los pocos periodistas presentes. Preguntado por el futuro del entrenador, respondió con claridad y firmeza: «Pase lo que pase el domingo en Pamplona, Mariano García Remón seguirá siendo el entrenador. Que les quede claro a todos», sentenció. Aquel compromiso quedó para la historia como la palabra de un caballero que, durante su mandato, abanderó la cordura y el sentido común en un club al que se le exigía el ascenso.

Las Palmas perdió aquel partido por 3-1, pero el entrenador madrileño fue respaldado como había anticipado. El fútbol y la coherencia le dieron la razón, puesto que en la jornada siguiente el equipo derrotó 3-2 al Hércules de Alicante e inició una racha de 19 semanas consecutivas sin conocer la derrota. El equipo amarillo finalizó tercero en la Liga y fue el máximo goleador de la Segunda División A, con 72 tantos.

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La UD Las Palmas disputó la promoción de ascenso frente al Real Oviedo, que acabó imponiéndose en el cómputo global de la eliminatoria (3-4), pero en el recuerdo siempre quedó la palabra de un presidente que defendió a su entrenador y abanderó la sensatez y sentido común.