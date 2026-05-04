Luis García y la situación de la UD Las Palmas: «Llegamos en un buen momento»

Luis García afloja la cuerda y cede a la cuestión que hasta el momento parece obvia: la UD Las Palmas llega un buen momento a este final de temporada. No lo dice la afición, sino el propio técnico amarillo, que asegura que sus jugadores no solo llegan a este tramo final en un buen momento futbolístico, sino también a nivel físico y a nivel mental, una cuestión que considera incluso más importante que lo deportivo. Eso sí, el discurso de la mesura sigue presente. «Van a pasar muchas cosas, quedan cuatro partidos, pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino no distraernos con objetivos lejanos, nuestro único objetivo es el siguiente partido», apuntó.

Un técnico que a pesar de subrayar el hecho de que los suyos llegan en un buen momento, algo que se ve reflejado en la clasificación, sigue sin mencionar la palabra ascenso. «Creo que el equipo está en un momento muy bueno, pero no hemos hecho nada. No pienso en ascenso directo, pienso en recuperar bien y preparar a los jugadores para lo que nos queda que es mucho y va a ser difícil». Todo ello sin quitar mérito a ese dato de seis victorias de seis en casa. «Es para estar muy contentos».

Halagó el trabajo de Jesé Rodríguez en este tramo final de la temporada —es el pichichi del equipo junto a Fuster con ocho dianas— y admiró el juego de la UD en la primera parte. «Su situación al inicio no fue sencilla», apuntó refiriéndose al Bichito. «Le ha dado vuelta él solo —a la situación—, con su trabajo, con su ilusión y su compromiso. Siempre lo he notado comprometido, en el día a día trabaja como el que más, tiene una humildad tremenda y unas ganas de mejorar increíbles. Eso le esta llevando a hacer goles y a ser muy importante. Hoy ha hecho un partido extraordinario, y no solo por el gol», expresó el técnico ovetense.

La temporada de Fuster

Y no sólo Jesé, sino que Luis García también tuvo palabras para Fuster, una figura que sigue demostrando en el terreno de juego a base de goles y asistencias. Un jugador «diferencial» para una UD que tiene puesta la directa a Primera División. «Es siempre amenazante en el pase y en el tiro y a nivel defensivo está creciendo mucho», indicó García, que además lo definió como «un jugador que entiende muy bien los momentos ofensivos».

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Sin embargo, entre tanto éxtasis por la sexta victoria amarilla en Gran Canaria, la mala noticia llegó de la mano de Barcia, que se retiró con notables gestos de dolor y con la imposibilidad de apoyar el pie. Salió del terreno de juego en el coche móvil. «Mañana hay que hacerle pruebas», argumentó Luis García al ser cuestionado por el estado del central amarillo.