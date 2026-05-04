Manu Fuster deslumbra, Estanis Pedrola enamora y Ale García continúa sin chispa: el 1x1 de la UD Las Palmas ante el Real Valladolid

Victoria con sufrimiento, pero victoria al fin y al cabo para la UD Las Palmas. Los amarillos tumbaron al Valladolid para sumar su octavo triunfo en los últimos once partidos con el objetivo de engancharse del todo a un ascenso directo que no es una quimera. Quedan cuatro finales por delante y dos de ellas ante rivales directos como el Almería y el Dépor, aunque para llegar a esa tierra prometida sin pasar por el Playoff no pueden fallar casi nada. El Estadio de Gran Canaria gritó el 'sí se puede' y disfrutó con la exhibición de Manu Fuster y el golazo de Estanis Pedrola para seguir remando para regresar a una Primera División que se esfumó la temporada pasada.

El mejor

Manu Fuster (9) | Clarividente Cuando Manu Fuster logra sentirse cómodo, Las Palmas lo nota, y mucho. Ayer fue clarividente a la hora de filtrar balones a todos los atacantes, conectando bien con Kirian Rodríguez y le sirvió en una bandeja el primer gol a Jesé. Bien lo sabía el Real Valladolid, que no paró de castigarle con faltas. Pero, aun así, esa contundencia no resultó suficiente para frenarle en otra tarde de gloria para el valenciano.

Los titulares

Dinko Horkas (7) | Seguro Poco trabajo en una noche en la que no pudo hacer más en el gol del Valladolid. De resto, se mostró muy seguro bajo palos.

Viti Rozada (5) | Sufridor Se le vio subir menos por su banda y sufrió en los duelos ante Biuk, aunque no erró ni un solo pase en todo el choque.

Sergio Barcia (8) | Expeditivo No paró de corregir y de ayudar en la zaga hasta el punto de lesionarse en un esfuerzo extra defensivo al final.

Mika Mármol (7) | Atento Contribuyó con mucho criterio en el apartado defensivo, pese a que un despeje suyo se convirtió en el gol del Valladolid.

Enrique Clemente (7) | Contundente Abarcó mucho campo, aportó contundencia y se prodigó en ataque con criterio, mezclando bien con los de arriba.

Kirian Rodríguez (8) | Exquisito Otra noche de calidad para el tinerfeño, que se adueñó de la medular. Generó para los demás y movió genial al equipo.

Lorenzo Amatucci (7) | Enérgico Ganó casi todos sus duelos, se mantuvo muy atento y ayudó bastante en la salida de balón. Recuperó algo de energía.

Ale García (4) | Apagado Otro partido sin chispa ni acierto para el atacante isleño, que fue el escogido para ser el primer cambio por razones obvias.

Estanis Pedrola (7) | Artista Firmó un gol de bella factura en una noche en la que se le buscó menos, pero dejó otra muestra de que es letal encarando.

Jesé Rodríguez (8) | Líder Marcó otra vez en una nueva muestra de que cuando está en sintonía con el partido es vital. Lo dio todo, hasta en defensa.

Suplentes:

Taisei Miyashiro (5) | Animado Volvió con el hambre que ha mostrado siempre sin ser determinante. Necesita tiempo.

Marvin Park (4) | Invisible Pasó casi inadvertido. Pisó más el área pequeña defendiendo los córners que el campo rival.

Iker Bravo (4) | Negado Buscó su gol, pero le sigue costando dar con la tecla. Apenas tocó 12 balones.

Iván Gil (Sin calificar) | Eléctrico Energía para el ratito final. Quiere ganar algo más de protagonismo. A ver si se lo dan.

Juanma Herzog (Sin calificar) | Serio Sumó lo justo para cerrar el resultado en los últimos minutos, y ya es habitual.

El entrenador:

Luis García | Certero Su equipo acabó sufriendo, pero no se le puede reprochar nada a un Luis García que planteó bien el partido. Sigue apostando por los suyos y en Kirian ha encontrado una pieza que aporta mucho equilibro. Además, realizó los cambios a tiempo, inlcuso resultó valiente intentando buscar un último zarpazo que no llegó, pero que sí le sirvió para cerrar el punto 24 de los últimos 33 posibles. Casi nada.

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