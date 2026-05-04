Los números sonríen a la UD Las Palmas de Luis García: tiene un 93% de posibilidades en la pelea por el ascenso

Con la mentalidad de ir partido a partido y con el objetivo de mirar la tabla lo menos posible. El reto de Luis García con la UD Las Palmas para llegar con vida a las últimas cuatro jornadas de la temporada empieza a dar sus frutos. Un diccionario en el que no existen finales y cuyo objetivo es salir del manicomio lo más cuerdos posible. Seis victorias de seis en el Estadio de Gran Canaria, ocho en los últimos once encuentros y la etiqueta de ser el segundo mejor equipo de la categoría en las últimas diez jornadas.

Los números sonríen a una UD que depende de sí misma para ascender, ya sea por la vía directa o a través del playoff. Según el método de simulación de Montecarlo, los amarillos tienen casi garantizada la pelea por ascender a Primera División con un 93% de posibilidades —un 16,5% de posibilidades de hacerlo de manera directa y un 76,5% de hacerlo tras disputar el playoff. Unos porcentajes que hablan a favor del conjunto de Luis García, quien parece tener la llave mágica para volver a la categoría de oro.

La clave está en dos duelos marcados en el calendario. El primero de ellos tiene fecha y hora: 16 de mayo a las 17.30 horas en el Almería Stadium. El segundo está todavía por confirmar, pero lo que está claro es que será el último fin de semana de mayo. El rival no es otro que el Deportivo de La Coruña, el equipo que junto a Almería y UD se está jugando la plaza para ascender de manera directa, suponiendo que el Racing de Santander ya tiene pie y medio en Primera con un 95% de las posibilidades.

Dos finales a domicilio

Dos partidos a domicilio que digan lo que digan en el vestuario de la UD Las Palmas tienen impresa la etiqueta de final. De esos dos encuentros depende que los insulares puedan ascender a final de mes sin tener que apurar la competición tres semanas más. Si logran ganar el pulso a Almería —en la ida perdieron 1-0— y Deportivo de La Coruña —firmaron tablas (1-1) en el Gran Canaria—, las posibilidades de ser un equipo de Primera División por la vía directa crecerían a un 69%, mientras que si pierde los dos no quedaría otra que jugárselo todo al playoff.

El mensaje de aliento de la Naciente a la UD: V de Victoria / Andrés Cruz

En cuanto a los calendarios, los canarios son los mejor ubicados por el simple hecho de tener esa llave mágica. Además de esos dos duelos a domicilio, los amarillos tendrán que visitar este domingo (13.00 horas, LaLiga TV) al Andorra, Almería, Zaragoza en el Gran Canaria, un escenario donde los jugadores son indomables y por último Deportivo. El Almería, por su parte, tiene dos partidos a domicilio: Burgos y Sporting de Gijón y dos en casa: UD y Valladolid. El Deportivo visitará Cádiz, recibirá al Andorra, viajará a Valladolid y por último abrirá las puertas a los de Luis García en una última jornada que podría ser un partido de infarto para decidir el ascenso directo.

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Son datos que no asustan a un equipo que ha decidido meter la marcha directa hacia el objetivo. A sabiendas de que faltan cuatro escalones por subir y que en las siguientes curvas ya se ve la luz del sol, Luis García ha seguido los pasos de un Xavier García Pimienta que firmó en la temporada 2021/22 un final de cine con cinco victorias y dos empates. La diferencia es que la hoja de ruta del técnico ovetense necesita un cambio de guion para buscar otro final a la historia. Pimienta a pesar de jugar la promoción tuvo que esperar al año siguiente para ascender. El plan de Luis García es hacerlo este.