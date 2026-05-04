El 'sí se puede' de la UD Las Palmas, un anfitrión indomable

Seis victorias consecutivas en casa y la calma del que no se siente presionado por las finales. La UD Las Palmas es indomable en el Estadio de Gran Canaria y hace tiempo que puso la directa a Primera División. Sin hacer ruido y de puntillas. Ignorando las especulaciones y regateando la palabra ascenso para no generar polémicas. Pero la realidad es la que marca la clasificación. Esa que advierte que a cuatro jornadas para que la maratón llegue a su fin, los amarillos son cuartos con 66 puntos, a dos del ascenso directo a falta de que el Almería cierre la jornada ante el Mirandés esta noche —de ganar la renta sería de cuatro—.

El aliciente que hace creer a la afición de la UD es ese partido marcado en el calendario. Apunten la fecha: 16 de mayo a las 17.30 horas en el Almería Stadium. Una cita que diga lo que digan, sí es una final. Porque si la fiera indomable que ha saltado estos seis últimos partidos al Estadio de Gran Canaria lo hace del mismo modo ante el Almería en dos semanas y saca los tres puntos… Ahí se podría negociar ese soñado ascenso directo. Y de no ser así, se podría decir que pase lo que pase, la UD ya está en el saco del playoffs —muy mal se tendría que dar para que los amarillos quedaran fuera de la promoción—. Cuatro partidos que deciden toda una temporada.

La cuestión es que los seguidores amarillos ya creen. Aunque no se llene el estadio —el fin de semana del 23 de mayo es el último partido en el feudo de Siete Palmas con la visita del Zaragoza—, los que están han dejado claras las intenciones y el deseo colectivo. De los pitos a Kirian Rodríguez el pasado 17 de abril, al grito unánime del ‘sí se puede’ de los 17.289 espectadores, empujados durante los 90 minutos por una grada Naciente que se colgó la mochila de la animación desde antes de que comenzara el partido.

El aliento de la Naciente

Entraron a eso de las 19.37 horas en bloque. Unidos, con las banderas al aire y alzando la voz. Con el mensaje de ‘victoria’ encabezando la grada y unos cánticos que empujaron a la UD al gol. Fue tanta la motivación que a Fuster y Jesé, los dos pichichis del conjunto amarillo, tan sólo les bastó dos minutos para abrir el marcador. Una acción que hizo enloquecer al Gran Canaria y una Naciente que pidió que todo el estadio se pusiera de pie. Desde «Las Palmas es de Primera y pobre del que quiera robarnos la ilusión» al «sí se puede» y «oe amarillo». Una retahíla de melodías que salieron de sus gargantas con un único objetivo: empujar a la UD para estos dos partidos fuera de casa. Dos partidos que por supuesto son finales.

La esperanza está puesta en un vestuario que según Luis García, llega en un buen momento

La afición, que parece que va con cuerda, demostró que le gusta la marcha. Lo evidenció cuando se vino arriba dando saltos y con el modo motivación activado tras el gol de Jesé y lo dejó claro cuando el silencio se apoderó de las gradas lo que restaba del primer tiempo. Crónicas de un estadio que rema dependiendo del guion de la película y que se involucra con el equipo en las segundas partes, cuando la hora de la verdad se va acercando y empujan con corazón y coraje. Por eso celebraron el gol de Pedrola como si el objetivo estuviera hecho, protestaron el hecho de que el árbitro no dejara a Ale García salir atravesando el campo y se dejaron las manos aplaudiendo a un Jesé Rodríguez que ha cumplido su promesa de dejarse el alma en el campo al pie de la letra.

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Gran Canaria de manera conjunta, los seguidores más fieles que han acudido a todos los partidos de la temporada sin importar horario y día de la semana y una parte del vestuario de la UD Las Palmas cree en el ascenso. Confían en un equipo que se ha mostrado indomable en estos últimos partidos en casa, y en unos jugadores en los que según Luis García están en un buen momento tanto anímico como mentalmente. Cuatro finales para volver a Primera División un año después de haber descendido de hacerlo de manera directa, u ocho si se pone sobre la mesa el playoff. La luz al final del túnel de un manicomio en el que sólo salen con vida los tres equipos más cuerdos de la categoría. Y de eso ha demostrado mucho la UD. Andorra, Almería, Zaragoza y Deportivo de La Coruña. Tres a domicilio y uno en el fortín del Gran Canaria. Cutro finales para soñar.