Barcia tiene dos semanas de baja y espera más pruebas

La UD Las Palmas pierde a Barcia para las dos próximas semanas a la espera de que las pruebas médicas dictaminen el diagnóstico exacto de la lesión del central amarillo, que se retiró en los minutos de descuento en el encuentro ante el Valladolid con dificultad a la hora de apoyar el pie en el suelo.

Durante la mañana de ayer, lunes 4 de mayo, los servicios médicos del club le realizaron las primeras observaciones y está a la espera de conocer el resultado del resto de pruebas para saber si su ausencia se queda en dos semanas o si por el contrario peligra lo que resta de competición regular. En ese caso y suponiendo que la UD no logra ascender por la vía directa, la esperanza es que el vigués pueda llegar a disputar los partidos del playoff en junio.

Una baja importante para Luis García, que tendrá que rearmar el puzle en la defensa. En este aspecto, Juanma Herzog es el favorito para ocupar la posición. Con el tinerfeño en el terreno de juego, los amarillos solo han perdido un partido: el Albacete. Un duelo en el que Herzog salió los últimos minutos.

Barcia, por su parte, es uno de los jugadores más utilizados por el técnico ovetense. Ha disputado 34 de los 38 partidos posibles este curso (3.020’) y tiene en su historial un gol y una asistencia. Su fichaje aguarda una opción de compra no obligatoria con el Legia de Varsovia, equipo del que llegó cedido a principios de julio.

El estado de la cínica

Tras la recuperación temprana de Taisei Miyashiro, que el domingo volvió a los terrenos de juego tras superar la microrotura que sufrió en La Rosaleda el pasado 11 de abril, la enfermería acoge a Sandro Ramírez, Enzo Loiodice, Jere Recoba y ahora Barcia. A excepción de este último, no hay esperanzas en que el resto de jugadores puedan volver a vestir la camiseta amarilla esta temporada. Mientras que Enzo pasó por quirófano hace unos días para operarse de sus dolencias en el tobillo izquierdo y se pierde de manera oficial lo que resta de curso, el caso de Sandro Ramírez es más peculiar. El delantero grancanario, que el pasado verano se operó de su lesión en la rodilla, estuvo de baja hasta finales de febrero. Una recuperación que se complicó más de lo esperado y luego una recaída. Entró en convocatoria el 21 de febrero y disputó unos minutos. Una jornada más tarde, volvió a saltar al verde y marcó. Jugó 15’ ante el Ceuta el 8 de marzo y desapareció de las convocatorias.

De Recoba, ni siquiera hay noticias.Se le esperaba para el final de temporada pero al uruguayo ni se deja ver por el estadio ni en las imágenes de los entrenamientos. n