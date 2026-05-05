Cuatro días en Andorra por 400 euros para ver a la UD Las Palmas en una nueva final

Un viaje para seguir soñando con el ascenso y un destino diferente. Adrián Brito, un viejo conocido a la hora de realizar los viajes de la UD Las Palmas a lo largo de la temporada, tiene en su agenda una lista de 71 personas para el desplazamiento a Andorra. Con salida el viernes y vuelta el martes, el coste del mismo oscila los 400 euros. Un precio que incluye vuelos Gran Canaria-Barcelona, desplazamiento en guagua hasta Andorra, hotel cuatro estrellas con desayuno incluido, desplazamiento al estadio el mismo día del partido y el viaje de regreso: guagua de Andorra a Barcelona y el billete de avión Barcelona-Gran Canaria.

Un precio al que hay que añadir las excursiones que cada uno de los desplazados quiera añadir a su itinerario y como no la entrada al partido. «Las entradas no las incluimos porque eso lo compra cada uno a través de la página web de la UD», explica Adrián, que trabaja en una agencia de viajes y ya tiene su agenda de seguidores amarillos. «La entrada, de todos modos, tiene un coste de 25 euros, que es lo que ha fijado el Andorra», apunta.

En cuanto a las excursiones que se quieran hacer en el destino, el precio no sube mucho más que lo inicial: «Ese plus es de unos 20 o 30 euros no más», indica. El viaje se organizó con varios meses de antelación, de ahí a que sea de viernes a lunes. «No sabíamos si iban a ponernos el partido el mismo viernes o el lunes, que ya ha pasado, por lo que decidimos hacerlo por la vía segura», comenta Brito.

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A este desplazamiento irán aficionados de todo tipo. Desde los ya jubilados que disponen de más tiempo hasta familias enteras, grupos de amigos, parejas o varios ex jugadores del club San Antonio, que cada temporada eligen uno de los desplazamientos para realizarlo de manera conjunta. Además, este es el penúltimo viaje de la temporada, pues el último de los que ha organizado Adrián Brito no podía ser otro que el de A Coruña para vivir el último partido de Liga entre el Deportivo y la UD. Amarillos por el mundo que en esta ocasión, no van a dejar que la UD no esté sola en Andorra.