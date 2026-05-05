El sueño de la primera vez: aquí están los jugadores de la UD Las Palmas que se estrenarían con un ascenso

El sueño de las primeras veces y el objetivo de ascender a Primera División. Dieciocho jugadores de la UD Las Palmas no saben la sensación que supone volar hacia la categoría de oro en La Liga española. Nueve de ellos son habituales en el once inicial de Luis García y por lo tanto artífices de que el conjunto amarillo esté a cuatro partidos —ocho en el que caso de que haya que pasar por el playoff— de que la UD firme su octavo vuelo a Primera un año después de haber descendido, un hito que ya logró el Espanyol en 2021.

Último ascenso de la UD, en la 22/23 / Jose Carlos Guerra

Y entre tanta cara nueva y juventud, destacan las figuras del equipo más veteranas, esas que a lo largo de la temporada han dado lecciones de calma y cabeza, sobre todo cuando las cosas se ponían cuesta arriba. Ocho jugadores que siguen desde aquel último ascenso —o han vuelto en el caso de Jonathan Viera— a defender el escudo grancanario, como son Álex Suárez, Loiodice, Pejiño, Viera, Sandro, Marvin, Clemente y Kirian. Una pócima mágica formada de veteranos y noveles que quieren devolver a la UD a la gloria.

Dinko, Barcia, Mika, Amatucci, Ale García, Viti, Pedrola, Jesé, Herzog, Miyashiro, Iker Bravo, Pezzolesi, Cristian Gutiérrez, Iván Gil, Recoba, Benedetti, Fuster e Iñaki no conocen el camino a Primera. De ellos, destacan varios casos, como el de Viti, que fue presentado en julio del 2024 con la UD. Un año duro, pues se quedó a las puertas de ascender con el Oviedo en el playoff. Un año después, con Viti ya defendiendo los colores amarillos en Primera División, el Oviedo regresó a la máxima categoría.

Los canteranos Ale y Herzog

También Ale García o Juanma Herzog, que en la temporada 22/23 no formaban parte de la primera plantilla o el propio Jesé, que a pesar de tener en su palmarés dos Copas de Europa con el Real Madrid, el día de su presentación expresó su deseo de cambiarlo todo por un ascenso con la UD Las Palmas, el equipo de su tierra y con el que guarda grandes recuerdos junto a su padre. Unas tardes en el Insular que difícilmente las podrá olvidar. Y entre tanto jugador, Luis García. El técnico que ha hecho soñar a la afición y que tampoco sabe lo que es ascender a un equipo.

Celebración del ascenso en la plaza de la Victoria / Jose Carlos Guerra

Ahora todos ellos, los que ya conocen el camino y los que están siendo guiados por los veteranos, están a las puertas de cumplir el sueño de muchos. 360 minutos para creer, cuatro partidos de alto voltaje y finales que valen un ascenso. Andorra, Almería, Zaragoza y Deportivo los próximos rivales a batir. La primera cita, fijada para este domingo, tiene una cara conocida de la UD. Uno de los que sí sabe lo que es ascender vestido de amarillo y ahora juega en el otro bando: Marc Cardona.

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La UD Las Palmas quiere volver a Primera. Por la afición, por los que ya conocen la sensación de tocar el cielo y los que luchan por experimentarla. Una meta que está a cuatro u ocho partidos de distancia y una maratón que después de varios meses llega a su final.