El viaje más especial de Cruz, el abonado de la UD Las Palmas que se va con nueve familiares a Andorra

Hay viajes y viajes. Los que se hacen en familia, las escapadas con amigos y los fines de semana en pareja. Los que se hacen por diversión, por obligación y luego están los que se hacen con un objetivo: ver ganar a la UD Las Palmas. José Juan Cruz sabe mucho de eso. Abonado en la grada curva desde hace años, una de sus pasiones es viajar allá donde va el equipo de sus amores junto a su familia. Cada año, es el responsable de coger a todos sus hijos y plantarse en alguna ciudad persiguiendo al conjunto amarillo y esta temporada, impulsados por la singularidad del destino, el escenario elegido para pasar unos días juntos es Andorra.

La familia Cruz junto a Kirian Rodríguez / LP/DLP

En total, nueve integrantes de la familia Cruz pondrán rumbo al Principado. Un destino en el que además se estrenará una de las más pequeñas del grupo: la nietilla de José Juan, que a sus seis años ya sigue a la Unión Deportiva por todas partes. Un amor que va de padres —y abuelos— a hijos. No es el primer viaje que va a hacer este abonado, aunque sí el primero con toda la ‘tribu’. Él, que está enamorado de la UD, este curso ya ha ido a Miranda de Ebro, Málaga, Santander y Eibar, al que hay que añadir el de este fin de semana a Andorra y el último que hará a finales de mayo. «También estaré presente en A Coruña para vivir el último enfrentamiento de la temporada», explica el ‘jefe’ de los Cruz.

Cada año, Cruz intenta hacer un regalo a sus hijos. Pero no un regalo común, sino de esos que quedan guardados para siempre. Nada que ver con lo material, sino más bien con las vivencias colectivas, con los paisajes que se quedan guardados y los momentos que son irrepetibles. Por eso, desde hace años intenta organizarlos a todos para ver a la UD. «Este año, como suelo hacer, les pregunté qué querían y me dijeron de irnos todos a Andorra y en eso estamos. El viernes nos vamos todos para allá, incluida mi mujer, las de mis hijos y como no mis nietos», relata. Cuatro días en los que las excursiones, las experiencias y sobre todo el amarillo va a predominar en el Principado.

Subir por la vía directa

Será un viaje marcado por la emoción. Porque de ganar, la UD Las Palmas subiría un escalón más en su camino para volver este curso a Primera División. Y de conseguir los tres puntos, tan solo restarían tres finales para soñar con el objetivo. «El equipo da muchas sorpresas y pueden dar mucho más», asegura Cruz, quien considera que el técnico Luis García dispone de una plantilla más que preparada para lograr el ascenso. «Me lo paso espectacular viéndolos jugar aunque al final siempre terminamos sufriendo», se lamenta antes de ponerse serio y sincerarse. «Hay que volver a Primera por la vía directa, porque todos sabemos que el playoff es una lotería en la que juegan los mejores y puede pasar cualquier cosa».

José Juan Cruz con su familia en uno de los desplazamientos / LP/DLP

La esperanza del ascenso está a flor de piel. De ahí a que haya elegido esta final para vivirla junto a su familia. «Si ganamos el domingo al Andorra y la próxima semana al Almería, creo que tendríamos en la mano el pase por la vía directa y además daríamos un puñetazo sobre la mesa. Somos el mejor equipo de la categoría y lo han demostrado, porque cuando quieren apretar no hay quien les pare». Un sello de José Juan Cruz de cara a un final de temporada —y de mes— que se presenta prometedor.

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Un viaje en familia por el que Cruz lleva semanas contando los días. Y como él, serán varios los aficionados amarillos que este fin de semana pongan rumbo a Andorra. Vía Madrid o vía Barcelona, da igual el punto de partido cuando el destino no es otro que acompañar a la UD en uno de sus últimos desplazamientos del curso. A través de trenes, alquilando coches y preguntando por redes sociales quién estaría dispuesto a unirse al desplazamiento o con guaguas de por medio. Da igual el modo cuando el objetivo no es otro que alentar al equipo a una nueva victoria.