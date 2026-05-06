Llega la hora del cumplidor: Juanma Herzog entra en escena ante la baja de Sergio Barcia en la UD Las Palmas

Responsabilidades ante la adversidad. De cumplidor óptimo poco recurrente a protagonista principal. La lesión de Sergio Barcia, que le va a mantener lejos de los terrenos de juego por una microrrutura en el bíceps femoral de su pierna derecha, abre la puerta de forma forzosa a que Luis García reconfigure su defensa para los transcendentales duelos que quedan hasta final de temporada. Sin el gallego, la línea defensiva se ve condicionada, pero está cubierta por un central que ha demostrado estar listo para todo, como Juanma Herzog.

Lo cierto es que el zaguero tinerfeño no ha tenido mucho protagonismo a lo largo de esta campaña. Apenas ha podido jugar 395 minutos en liga, de los cuales muchos han sido para cerrar partidos y eso le aleja de los jugadores con más peso para el técnico asturiano, que ha preferido apostarlo todo por una pareja de defensas que han cumplido a las mil maravillas: la formada por el propio Barcia y Mika Mármol. Sin embargo, los números del canterano resultan contundentes y el rendimiento de los amarillos con él en el campo no ha sido peor ni deficiente.

Avalado por su impacto

Herzog acumula este curso 15 encuentros disputados, de los cuales cuatro han sido como titular. En ese sentido, su impacto en el juego a nivel defensivo es real: gana casi el 70% de sus duelos, destacando el 78% en el caso de los aéreos, solo es regateado 0.07 veces por jornada, suma 2.7 despejes por choque y no desentona en la elaboración; es evidente que no tiene el potencial de Barcia o Mármol a la hora de sacar la pelota, aunque es capaz de ayudar de forma regular en esa faceta con un 93% de acierto en sus pases precisos. Además, se equivoca muy poco, suele estar siempre muy bien posicionado y va bastante bien de cabeza, también en ataque, un plus a la hora de cubrir al ausente Barcia.

Por otra parte, mientras el 15 ha estado presente en el césped, la UD solo ha perdido un encuentro, el que se jugó en el Carlos Belmonte ante el Albacete (2-1), donde un planteamiento rácano y la incapacidad de matar el partido acabaron condenando a los grancanarios. Mientras tanto, las cuatro veces que su nombre apareció en el once, Las Palmas ha sumado ocho puntos de doce posibles. Con todo eso, a pesar de ser el central menos utilizado de toda la plantilla, llegando incluso a no estar presente en las alineaciones ni durante los peores picos de forma de sus compañeros, que dieron claras muestras de cansancio en ocasiones, su desempeño ha estado siempre por encima del notable.

El gran salto

Más allá de su rol en estas últimas cuatro jornadas, en las que los insulares se juegan mucho y todavía pueden llegar a alcanzar el ascenso directo, el canterano tiene ante sí la oportunidad perfecta de mostrarse cuando queman las papas, como dice Jonathan Viera a la hora de referirse a esos momentos en los que está todo en juego. A sus 21 años, Herzog sigue un proceso de crecimiento que le ha catapultado de ser un canterano prometedor a un jugador de primera plantilla por derecho propio. Tras debutar en Primera de la mano de García Pimienta, el curso pasado tuvo que vivir el descenso en una mala campaña colectiva, lo que no le privó de rendir bien y acabar disputando la Eurocopa sub 21.

Ahora, cuando le tocaba dar un paso más en su evolución, se ha visto relegado al banquillo, pero eso no ha mermado su nivel cuando ha podido tener minutos. Por ello, ahora está ante su gran salto, con la UD jugándoselo absolutamente todo y con todos los focos apuntándole en plazas como Almería o Coruña, lugares por donde pasan las opciones isleñas de regresar a la élite eludiendo el Playoff. Quizás, llegó su momento y deberá dejar de lado ese papel de chico que cumple con su cometido a futbolista preparado para el siguiente nivel, con el objetivo de poder sentir desde dentro el que sería el primer ascenso a la máxima categoría de toda su carrera deportiva.

Álex Suárez, en la recámara

La otra opción que maneja Luis García para suplir a Barcia es la de uno de los capitanes amarillos: Álex Suárez. El zaguero de 33 años comenzó el curso con más protagonismo, ocupando el lateral derecho y siendo preferencial para el entrenador de Oviedo. Aun así, ha ido saliendo del equipo de forma paulatina hasta el punto de no contar casi nada en los esquemas del preparador. Eso sí, cuenta con experiencia de sobra en estas lides y sabe lo que es pelear, así como conseguir, por un ascenso. Aun así, por las preferencias del técnico asturiano en las últimas semanas, parte con cierta desventaja por ocupar el sitio en el once que falta ante la lesión de Barcia.