Fran Martínez, matemático de 34 años: “La UD Las Palmas tiene un 15,01% de probabilidades de ascender directamente a Primera División”

Fran Martínez, graduado en Matemáticas por la Universidad de Sevilla y creador de LaLigaenDirecto, ha revolucionado el mundo del fútbol gracias a sus predicciones basadas en el análisis numérico. Compaginando sus dos grandes pasiones, las matemáticas y el fútbol, ha logrado conectar con miles de aficionados a través de curiosidades, probabilidades, pronósticos y previsiones sobre este deporte.

A día de hoy, el matemático se ha convertido en una fuente de información habitual para medios de comunicación y cuentas oficiales, consolidándose como una de las voces más reconocidas en el ámbito de la estadística aplicada al fútbol.

¿Cuáles son las opciones de los principales aspirantes?

A falta de pocas jornadas para el final de LaLiga Hypermotion, las matemáticas comienzan a jugar un papel clave en la pelea por el ascenso directo. Según las últimas predicciones elaboradas por Fran Martínez, el Racing es el gran favorito para subir a Primera División, con un 88,51% de probabilidades de terminar entre los dos primeros clasificados.

Por detrás aparece el Almería, que cuenta con un 63,80% de opciones de lograr el ascenso directo. El Deportivo, por su parte, mantiene vivas sus aspiraciones con un 26,85%, mientras que la UD Las Palmas se sitúa con un 15,01% de probabilidades, todavía con opciones matemáticas pese a la dificultad del calendario.

Más alejados aparecen Castellón (3,55%), Málaga (1,84%), Burgos (0,35%) y Eibar (0,09%), equipos que necesitarían una combinación de resultados muy favorable para alcanzar las plazas de ascenso directo.

El calendario amarillo, el más duro de todos

La UD Las Palmas afronta un tramo final de temporada de enorme dificultad, con cuatro partidos de liga por disputar, tres de ellos lejos de Gran Canaria, ante rivales directos como Andorra, Almería y Deportivo, además de un encuentro en casa frente al Zaragoza.

Las visitas a Almería y A Coruña se antojan un desafío mayúsculo, ya que ambos equipos pelean por las plazas de ascenso directo y podrían marcar el futuro de los amarillos. A ello se suma el buen momento del Andorra, pese a sus recientes problemas extradeportivos, y la necesidad del Zaragoza de sumar puntos para intentar salvar la categoría tras una temporada muy complicada.

Último ascenso de la UD Las Palmas a Primera División, con los jugadores alzando a Pimienta / Jose Carlos Guerra

La igualdad extrema de LaLiga Hypermotion provoca que cualquier tropiezo pueda resultar decisivo en una pelea que se resolverá por pequeños detalles. Precisamente por ello, las matemáticas reducen las opciones de ascenso directo de la UD Las Palmas, que no solo necesita sumar el máximo número de puntos posible, sino también esperar varios pinchazos de sus competidores. Aun así, el equipo sigue muy vivo en la lucha a falta de pocas jornadas para el desenlace del campeonato.