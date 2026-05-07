Arenga de Gucci
Jesé incendia Barranco Seco: "La UD Las Palmas es el mejor equipo y yo soy el mejor jugador"
El '10' se deja de tibiezas y apuesta por el 'cuatro de cuatro' para subir directos: "Primero toca un campo complicado como Andorra". Habla de Viera, de su 'no renovación', de Helguera y de "ponerle huevos"
Jesé Rodríguez Ruiz incendia Barranco Seco. Arenga de Gucci. Discurso de diez del '10'. El peso del escudo y un sueño llamado ascenso por la vía directa y el 'cuatro de cuatro'.
"El mejor equipo de Segunda es la UD Las Palmas y el mejor jugador soy yo", el misil de uranio de la ilusión para triturar los complejos del autor de ocho tanto y marqués del cariño del Gran Canaria.
Para el exjugador del Real Madrid y PSG, hay opciones rales de ganar los cuatro y aguardar por un tropiezo del Almería en esta recta final -juega este fin de semana en Burgos-.
El término milagro está en su diccionario. "No me obsesiono. Sí me marco metas. No negaré que tengo la espina del último intento de ascenso [junio de 2022 en el playoff del 'veo mucha fiesta aquí' contra el Tenerife] que nos quedamos a las puertas y no lo conseguimos. Hay que intentar que el club vuelva a Primera. Pero no nos volvamos locos: hay que ser cauto, pensar en el primer encuentro contra el Andorra y ganarlo. Hay que tener sangre fría, porque tenemos mucha gente joven que no está acostumbrado a este tipo de partidos. Tengo confianza en todos, en el grupo y el míster", realza el artillero amarillo y que cobra el mínimo en Segunda.
El pulso del domingo ante el Andorra en el Nacional (13.00 horas, LaLiga TV) es la única preocupación de Jesé, que huye del tema de su contrato, que finaliza en junio. A la cuestión de si se siente maltratado, tira de mesura.
"El tema de mi contrato no es importante ahora. Lo importante es el equipo. Ya veremos qué pasa al final de temporada, pero claro que estoy feliz en mi tierra. Y encima con el cariño que recibo de la afición, qué más les puedo contar (...) El club me trata fenomenal. Siempre me ha dado soluciones para todo. Si estoy aquí es porque estamos de acuerdo desde el primer día. Me siento feliz, siempre he estado respaldado por el club y la afición".
El cuello de Viera y la suplencia
Analiza el rol del Mesías, que se ha esfumado del once y encadena tres partidos sin minutos. Jesé calificó del "mejor de la historia" al mediapunta de La Feria. Apuesta por la vuelta del '21' como actor principal.
"Para mí lo sigue siendo. Viera está entrenando muy bien, es mi amigo. Es una situación en la que el míster lo hace lo mejor que puede. No soy el entrenador, ni tengo que decir si debe jugar. Otros compañeros no juegan. No analizo partidos, rivales ni decido quién juega. Estoy seguro de que Viera participará pronto y será una pieza importante de aquí al final".
Helguera y huevos
Se le cuestionó por el puso con el director deportivo Luis Helguera, algo tibio a su fichaje el pasado julio, y cómo logró darle la vuelta a la situación. "No echo un pulso a nadie. Aquí voy a seguir si el club lo quiere también. Estoy centrado. Lo que dije el primer día lo estoy cumpliendo y no todo el mundo es capaz de hacerlo. Hay que tener huevos para hacerlo. Me transformo al colocarme esta camiseta".
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