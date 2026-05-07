Así resucitó García a la UD Las Palmas: récords, perfil bajo, el mejor del siglo con 66 puntos y una renovación 'calentita'

La UD se aferra al 12% del ascenso directo con un Roque Nublo iluminado como árbol de navidad en el mayo de las remontadas. «Si ganamos los cuatro partidos que restan, subimos directos». Palabra de Jesé, arzobispo del gol en el nuevo reino de la esperanza. Convertir un cementerio en el parque temático de la ilusión, en 360 días, es mérito de Luis García Fernández. El estratega ovetense ha sepultado el ciclo funesto de Diego Martínez Penas de un plumazo. A base de récords y rigor, la doble ‘r’. Y tiene la renovación en la mano. Calentita, calentita.

El 13 de mayo de 2026, los amarillos sucumbían en el Sánchez Pizjuán (1-0) y entregan la categoría al siguiente día por el resultado del Alavés en Mendizorroza. Fue doloroso. Pero ahora, brilla el sol y un escudo desatado con ocho victorias en las últimas once jornadas -un 79,2% de la cosecha-.

Luis García Fernández. / ANDRES CRUZ

Del mayo del tsunami del caos al mayo de la ilusión del 12% -el porcentaje de ascenso por la vía directa y que obliga a la UD a batir al Andorra el domingo a las 13.00 horas en el Nacional, así como al Almería, Zaragoza y Dépor-. Al hecho de sumar los ‘doce de doce’, cabe añadir la necesidad de que el cuadro indálico padezca otro tropiezo (mañana los de Rubi visitan al rocoso Burgos en El Plantío).

Colíder con el Racing en el cierre de la primera vuelta, el cuadro amarillo de Luis García Fernández se rehace en el momento clave de la competición. Es una bestia con seis victorias consecutivas en el Gran Canaria -igualan el registro de Vicente Dauder en 1964- e iguala los 66 puntos en 38 jornadas de Paco Herrera. García y el comandante del ascenso de 2015 tienen el mejor dato del siglo en la categoría de plata. El ovetense lo hace con 35 tantos en contra, seis menos que la UD del 21-J.

Hay motivos para creer en el imposible del 12%. García supera a Pimienta (64 y 58 puntos), así como a Sergio Lobera (60). También pulveriza la puntuación del mítico Sergio Kresic (65) y que logró el ascenso en el 2000 como campeón. Guarismos para el desmadre, que nada tienen que ver con el cierre de Martínez antes del epitafio de Nervión. En las últimas veinte jornadas en Primera, el gallego logró dos victorias, cuatro empates y catorce derrotas.

Viaja Viera

Hoy parte la expedición grancanaria con paso por Barcelona para llegar el sábado a Andorra. El plantel se ejercita mañana en la Ciudad Deportiva del Barça y luego pone rumbo al Principado para jugar el domingo (televisado por LaLiga TV). El regreso está estipulado para la tarde del lunes, en una semana de máxima exigencia, con cita ante el Almería en el Stadium (sábado, 17.30). Con las sabidas ausencias de Enzo Loiodice y Sergio Barcia por lesión,el mediapunta Jonathan Viera figura en la relación de expedicionarios. El ‘21’ fue suplente ante Lega y Valladolid en el Gran Canaria y no participó. Cero minutos, cero calorías quemadas en el mapa de calor del rostro de los dos ascensos y los 290 partidos oficiales. Para batir a la formación que preside Gerard Piqué, un once famoso y conocido en los 21 municipios de la Isla: Horkas, Viti, Herzog, Mika Mármol, Enrique Clemente, Kirian, Amatucci, Pedrola, Fuster, Ale García y Príncipe de Gucci Jesé.

En el banquillo, aguarda Viera que no salta al verde desde el 11 de abril ante el Málaga en La Rosaleda. El resto de opciones para agitar el pulso pasan por Taisei, Pejiño, Iker Bravo, Marvin Park, Iván Gil o Iñaki González. El caso del Poeta Benedetti ya es digno de estudio: nueve jornadas sin participar. No encaja en la partitura de García, que trata de alcanzar los 69 puntos y esperar el tropiezo del Almería.

El Dépor (68) comparece ante el Cádiz (19.30 horas) en el Mirandilla y la UD está a cuatro puntos del segundo Almería. En la Segunda del manicomio, García incrusta el rigor defensivo (32 tantos encajados en 38 fechas, 0,8 por duelo) en un galeón inhundible con ocho derrotas. Es el que menos ha caído con el Dépor. Además, el Zamora de visitante (19 tantos encajados) y le restan tres desplazamientos de alto riesgo. Son cinco victorias en las últimas seis jornadas y falta el cierre perfecto. El cuatro de cuatro que revienta la banca y escenifique la profecía del osado Jesé.

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El cuatro de cuatro deja a la UD con 78 puntos y con serias opciones del ascenso por la vía directa. Legionarios del 12%. Con esa cifra, se voló a Primera sin paso por el playoff en 18 de las últimas 26 temporadas. Con 52 dianas y catorce porterías a cero. Desde el 4-2-3-1, ha encontrado la mejor versión de Horkas, Mika, Barcia, Enrique, Amatucci, Enzo, Ale García o Jesé. Lo de Fuster es un caso aparte. El gran generador de la categoría con ocho goles y once asistencias, a la altura de los Arribas (24 tantos, siete asistencias) o Andrés Martín (20 goles, nueve asistencias). Es mérito de García, que mete en el armario del olvido a Martínez. Y se gana la renovación -estipulada en caso de ascenso hasta 2027-. Números abrumadores, que mantienen a la religión del Roque Nublo aferrados al 12%. 360 días y el nacimiento de la UD de la ilusión. Primera etapa, el Nacional. El reto del estratega que devora récords en el manicomio.