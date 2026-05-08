La afición de la UD Las Palmas quiere teñir Andorra de amarillo: «Por este equipo se hacen locuras»

Una marea amarilla dirección Andorra. Kilómetros por la UD Las Palmas y entre ceja y ceja, el sueño de ascender a Primera División. La afición grancanaria se niega a dejar sola a la UD en sus últimas finales fuera de casa, y este desplazamiento, a pesar de la distancia, no iba a ser menos. Conexiones desde Gran Canaria, Madrid, Barcelona o Zaragoza. Da igual el punto de partida cuando el destino está claro: el estadio de Encamp el domingo a las 13.00 horas. «Por este equipo se hacen locuras», aseguran los seguidores que desde hoy por la mañana tienen previsto poner rumbo al Principado para vivir la jornada 39 de la ‘Liga Hypertensiones’.

Desde Madrid va a llegar David Ventura. Un arrebato le llevó a organizar el viaje este martes, solo cinco días antes de que se disputase el partido. Una aventura que comenzará mañana a las 15.00 horas con un trayecto en guagua Madrid-Zaragoza que dura aproximadamente unas cuatro horas. Por la tarde, al llegar a la ciudad, la idea es ir a recoger el coche que al día siguiente le lleve, junto a su colega Jorge Torres, hasta Andorra. «El domingo tenemos previsto empezar el camino a eso de las ocho de la mañana con el objetivo de llegar a destino dos horas antes de que empiece el partido», expresa Ventura. La vuelta será el mismo día tras finalizar el duelo.

Aficionado desde pequeño, los primeros recuerdos de David en un campo de fútbol son viendo a la UD. Una pasión que le inculcó su familia, que junto a él son abonados de Tribuna en el Estadio de Gran Canaria. Estos últimos años, el estar alejado de la Isla le ha mantenido un poco al margen del feudo de Siete Palmas, pero eso no quiere decir que no haya estado siguiendo al equipo. Es por ello que su ilusión era acompañar al combinado de Luis García a algún desplazamiento. «Tenía dos opciones: o Andorra o A Coruña, y pensé que igual Andorra era la mejor opción», indica. Primero que nada, porque David tuvo en cuenta un detalle importante, y es que la cita frente al Deportivo de La Coruña es la última de la temporada, con probabilidades de que los amarillos firmen el ascenso y el hecho de conseguir entradas se complique más de lo normal.

Lágrimas por la UD

«Recuerdo que he llorado dos veces por el fútbol», rememora Ventura. «Y las dos veces fue jugando contra el Alavés», apunta. Un ascenso y un descenso que marcaron su juventud, pero con la mente puesta en ese 27 de mayo de 2023, cuando vivió desde las gradas del Gran Canaria el séptimo vuelo a Primera de los amarillos. Este curso quiere repetir esa experiencia, a pesar de que el juego del equipo de Luis García no le esté gustando mucho. «Soy aficionado de otro fútbol, pero a estas alturas no queda otra que rascar puntos de cualquier manera», argumenta. «¿Ascender de manera directa? Posibilidades hay, pero tienes que ganarlo todo. Si no se puede a finales de mayo, la UD Las Palmas estará en Primera a finales de junio».

David Ventura en el Estadio de Gran Canaria / LP/DLP

Y entre conexiones intensas, está la que Adrián Armas tiene previsto realizar junto a su amigo Pablo. Vuelo a media mañana Gran Canaria-Barcelona y desde ahí un coche con destino Andorra. Un coste de 300 euros por vivir la experiencia junto a la UD Las Palmas. Ellos, al contrario que David Ventura, van a poner el descanso por delante de las locuras, y su viaje se va a alargar hasta el lunes, cuando regresen a la Isla haciendo la misma ruta. Conscientes de que querían hacer un último desplazamiento antes de despedir la temporada, se decidieron por Andorra por temas relacionados con el trabajo. «Una de las motivaciones a la hora de elegir Andorra son las pequeñas dimensiones del estadio y el hecho de que si la afición amarilla anima, se nos va a escuchar bien», apuntan estos amigos.

Adrián Armas: «Esto es una carrera de fondo y sube el que más aguante; el camino no es otro que ganar estos cuatro partidos»

Nervios a unas horas para emprender el viaje y la esperanza intacta. «Es un partido muy importante que va a estar reñido. Yo personalmente veo a la UD volviendo a Primera División. En el playoff lo va a tener más complicado pero es una carrera de fondo y aquí sube el que mas aguante. El camino no es otro que ganar estos cuatro partidos», asegura Adrián Armas. Un enamorado del equipo de su tierra como «símbolo de canariedad» y una debilidad por Jonathan Viera, el capitán que no va a estar mañana en Encamp por problemas intestinales, según informa el club amarillo. «Nunca he querido que se marche y el día que lo haga lo voy a sentir. Lo veo marcando el gol del ascenso. Sería muy importante que fuera suyo por lo que significa para la Isla», indica convencido.

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Una afición fiel que no entiende de kilómetros y que está presente tanto en el Estadio de Gran Canaria como en los desplazamientos. Da igual las conexiones o que el mes se ponga patas arriba tras hacer un gasto extra por el equipo. Lo que importa es alentar a la UD Las Palmas y hacerles sentir el sueño de toda una Isla, que no es otro que volver a verles paseándose por la Primera División. Cuatro finales para alcanzar la gloria y una segunda oportunidad: el playoff.