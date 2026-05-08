FC Andorra - UD Las Palmas: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La UD Las Palmas, que consiguió una victoria sufrida en casa ante el Valladolid, se juega gran parte de sus opciones de ascenso directo frente a un rival que encadena cuatro partidos consecutivos ganando. Los de Luis García se mantienen en el cuarto puesto de la clasificación, a tan solo cuatro puntos del ascenso directo y con solo 12 puntos por disputarse.

El equipo amarillo afronta la primera de las tres finales lejos de Gran Canaria, contra un rival enrachado que apura sus opciones de entrar en una zona de playoff que sería histórica para el Principado. La UD Las Palmas no podrá contar con Sergio Barcia, uno de sus pilares defensivos, por una aparente lesión tras un choque con Amath.

La UD Las Palmas durante el minuto de silencio ante el Andorra / J.PEREZ CURBELO

Por su parte, el Andorra se encuentra en el mejor momento de la temporada, con 12 goles a favor y tan solo 2 encajados en sus últimos cuatro encuentros, incluido el 6-2 ante el Racing, líder de la clasificación y principal candidato al ascenso directo.

No obstante, tras la sanción a Gerard Piqué, propietario del club, con dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión, el Andorra atraviesa un bache extradeportivo del que querrá salir el domingo sobre el césped ante los suyos.

En el partido de ida, el encuentro acabó en tablas, con un gol de Ale García y un tanto en propia meta de Barcia, en una de las pocas ocasiones que tuvo el Andorra, en un choque en el que los amarillos perdonaron más de la cuenta.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Cádiz CF - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion se jugará el domingo 10 de mayo, a las 13:00 hora de Canarias (14:00 hora peninsular) en el Estadio Nacional de Andorra.

Dónde ver el FC Andorra - UD LAS PALMAS

El partido entre el equipo del Principado y los amarillos solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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