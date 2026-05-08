El final más triste de Viera en la UD Las Palmas: KO ahora por "problemas intestinales"

Del 'caso collarín' al 'caso diarrea'. Jonathan Viera no viaja a Andorra por "un problema intestinal", tal como desveló esta mañana el máximo responsable técnico de la UD Las Palmas Luis García Fernández.

Jonathan Viera, en un lance ante el Deportivo. / LA PROVINCIA / DLP

En plena carrera hacia la gloria, en busca del 12% que sella el pasaporte hacia el ascenso directo -hay que ganar los cuatro duelos que restan y esperar un tropiezo del Almería-, el '21' dibuja el final más triste de su ciclo profesional. En junio se le acaba el contrato y la idea es que se cuente con unos minutos para que se despida de la afición del Gran Canaria.

Viera, en un pulso de este curso. / LA PROVINCIA / DLP

Así lo relató Luis García Fernández. "Me dijo el doctor [Diosdado Bolaños] esta mañana que Jonathan Viera está con unos problemas intestinales y que no va a poder estar disponible de cara al partido". Ayer, entrenó con normalidad y se contaba con el atacante grancanario de 36 años, que no voló a Cádiz por una dolencia en el cuello, también de última hora.

En relación a si era el final más triste de una leyenda como Viera en la UD, García aclaró que seguirá aportando en la recta final del campeonato, así como en el día a día en Barranco Seco. «No es el final, todavía tenemos partidos por delante, esperemos que pueda volver a participar y volver a ayudarnos pero independientemente de eso creo que su presencia siempre puede ayudar al grupo por su experiencia y porque es un jugador que tiene una trayectoria muy muy importante. No solo en la UD, sino en el fútbol».

Con 290 partidos de amarillo y dos ascensos a Primera (2015 y 2023), Viera forma parte de la historia de la UD al coronarse como el mayor traspaso de la historia (fue vendido al Beijing por 27 millones). Internacional, es el icono de una generación y un rostro de época que no juega desde el 11 de abril contra el Málaga en La Rosaleda. En esta edición liguera, suma 25 partidos con un gol y dos asistencias en 1.119 minutos.

El próximo 30 de junio anunciará el final de su etapa como jugador de la UD y de la escena profesional.