Luis García patenta el 'UD Las Palmas-PSG': "Es el mejor ejemplo y tenemos ese nivel de compromiso"

Luis García quiere ser Luis Enrique. El estratega ovetense de la UD Las Palmas se ve reflejado en el éxito y espíritu del club parisino para patentar el 'UD Las Palmas-PSG'. Fusión de escudos y estilos por el ascenso 'pío pío' en el gran reto del 12% -las opciones de subir directo-.

"Lo único que veo sostenible es seguir exigiéndonos al máximo cada día. Los objetivos ambiciosos requieren de mentalidades ambiciosas, ser comprometidos. Hay muchos ejemplos en el fútbol. El mejor es el del PSG. Y ese nivel de compromiso nosotros lo tenemos, con ganas de mejorar mirando el siguiente partido para volver a sumar de tres", valoró el preparador amarillo, que desecha mirar más allá del pulso contra el Andorra en el Nacional (domingo, 13.00 horas, LaLiga TV).

Asume la presión en esta recta final como parte del oficio y de la vida. "Estoy tranquilo, sin lugar a dudas cuando vine aquí yo sabía la dimensión de la UD, de la Isla, de lo que empujan, de lo que quieren a su equipo y de la responsabilidad que tienes cuando aceptas dirigir a un club tan grande como este. En ese sentido, quizás por mi experiencia como jugador, lo llevas de la mejor manera, tratando de tener ese equilibrio interno porque sino cada vez pasan más cosas en el fútbol, los entrenadores cada vez lo sufren más, la verdad que no es fácil mantener el equilibrio pero personalmente si lo tengo". Desconoce si jugará Herzog o Suárez.

"Si le soy sincero, todavía no sé quien va a jugar. Siempre la baja de un jugador, independientemente de que sea Barcia u otro es una putada para un entrenador. Quiero que estén todos disponibles y romperme la cabeza para ver quien puede participar. He hablado con Herzog y Suárez y los dos están muy preparados. Lo que estoy es jodido porque seré injusto con uno de los dos y es algo que me va a doler. Creo que los dos están muy preparados, cada uno con sus características, cada uno nos puede aportar cosas diferentes, pero el compromiso de los dos es indudable y que están preparados es indudable".

Enamorado de Jesé

García le devuelve los elogios a Jesé. "Me consta que está tratando siempre de apoyar y empujar a los más jóvenes, a los más veteranos, también pendiente del staff, siempre que tenemos una conversación más privada me pregunta cómo estoy. Es sin lugar a duda uno de los líderes, que hay varios dentro del grupo, otros más silenciosos, otros más con trabajo, otros en el día a día". Aclara que existen "diferentes tipo de líderes que son necesarios pero sin lugar a dudas estamos viendo a un Jesé muy maduro, muy consciente de la situación y con muchas ganas de ayudar".

Sobre la ambición desmedida del '10', que apuesta por ganar los cuatro y llegar a Primera por la vía directa (el del famoso 12%), reclama mesura y calma al entorno. Es bonito que el jugador sueñe en grande y piense lejos. La realidad de la categoría nos tiene que centrar en lo cercano. Debemos mandar ese mensaje. Porque es el partido más importante que hay, que tenemos que ganar para seguir estando cerca de todo. El sueño se lo han ganado ellos, porque su forma de entender el fútbol".

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Incendia el mapa del tesoro. No hace cuentas para lograr el objetivo. "No sabemos dónde van a estar los puntos. Es muy difícil pronosticar algo. No podemos perder la energía salvo para focalizar en lo más importante (...) Está claro que se está acabando, solo quedan doce puntos en juego, que son muchos y pocos a la vez". No sueña con estar en la guagua descapotable en la Plaza de la Victoria. "Vivo mucho el presente. Disfrutamos muy poco del día a día y soy un apasionado del entrenamiento, de ver cómo mejoran los jugadores. Están siendo una temporada muy exigente de puntuación y a nivel emocional. Pero estoy disfrutando mucho".