La previa: La UD Las Palmas y el rey Jesé quieren volar en el jardín de Piqué

Turno para la ‘UD apisonadora’. Con cinco victorias en las últimas seis jornadas y otra oportunidad para estirar un sueño imposible. Ganar en el Nacional de Andorra mantiene intacta la gran carambola del ascenso directo (13.00 horas, LaLiga TV). El bloque de Luis García Fernández, a falta de cuatro jornadas, depende de sí misma para acabar segunda el 30-M y en la guagua descapotable. El reto es imperial y exige la secuencia de cuatro alegrías ante los de Manso, Almería, Zaragoza y Deportivo.

El Andorra de Marc Cardona no se juega nada. La victoria certifica la disputa del playoff y enciende el manicomio de plata. García pierde a un indiscutible como Sergio Barcia, que será sustituido por Herzog -que marcha líder en los sondeos a pie de urna tras destronar al otro candidato, Álex Suárez-. Enzo, Jonathan Viera, Sandro Ramírez y Recobita completan las ausencias.

El club de Piqué tiene a Cerdá de pichichi (nueve dianas) y el extremo coreano Kim Min-su como sierra mecánica. Sello ultraofensivo, descarado y con el mejor guarismo de posesión de la categoría (60%). Este equipo le hizo seis al líder Racing y cuatro al Lega en Butarque. Máquina para el desconcierto. Para frenar esa ofensiva de pólvora, una UD fundamentada en el equilibrio y con la inspiración del «mejor jugador» de la categoría como Jesé Rodríguez. El ‘10’ se puso la corona como Napoleón en sala de prensa para alejar los complejos. Fuster, Ale García y otro bendecido, como Pedrola, conforman esa partitura de memoria.

En el mejor punto de inspiración del curso, la UD te narcotiza con la posesión y luego te aniquila con un puñal con veneno. Jesé, Fuster, Estanis Pedrola y la batuta de Amatucci. La cosa funciona y la estética queda a un segundo plano para una versión esplendorosa: ocho victorias en las últimas once jornadas. Y en esta recta final, el mecano de Luis García mira a los ojos a Almería, Dépor y Málaga.

Con los 66 puntos de Herrera (ascenso en junio de 2015), García ya es el mejor entrenador del siglo. Presume de sobriedad y en el Nacional -3.306 espectadores-, en el reino de Piqué, balones a Jesé. Pulso especial por el reencuentro entre Marc Cardona y García. El delantero leridano, héroe en el ciclo Pimienta y luego abocado al ostracismo, está hot. Enrachado para ajustar cuentas. Vuelve Mika Mármol a la que fue su casa, antes de ser traspasado a Las Palmas. También presume de pasado tricolor Iván Gil.

Noticias relacionadas

El atacante comenzó el curso como un tornado y ahora asume su rol de revulsivo. Ganar y seguir aferrados a la operación carambola, la misión de la legión del Bichito de Gucci. Tener 69 unidades a falta de tres contiendas es una locura. En el manicomio de los sueños,con doscientos fieles amarillos en la grada, se avecina una fecha clave. Estirar el modo apisonadora. Los invencibles contra Piqué. Ya lo dijo Jesé, el mejor equipo de Segunda viste de amarillo. No hay miedo en el Principado.