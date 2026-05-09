Final de manicomio
La UD Las Palmas depende de sí misma: cuatro victorias y el ascenso directo del clavo ardiendo del 12%
El empate del Almería en El Plantío (0-0) abre la puerta a los amarillos a la gran carambola si tumba al Andorra, a los indálicos en el Stadium, así como al Real Zaragoza en el Gran Canaria y Dépor en Riazor
El ascenso de la UD Las Palmas del clavo ardiendo del 12% sigue su curso. "Si ganamos los cuatro, subimos", así lo relató Jesé Rodríguez hace solo unos días en un alegato de optimismo categórico. El empate del Almería esta tarde ante el Burgos en El Plantío (0-0) deja a los indálicos de Rubi con 71 puntos en la tercera plaza.
El Dépor recupera la segunda con idéntica puntuación (71) al tener ganado el golaverage. En esa cruzada por la segunda posición, aparece la UD con 66 puntos y con un partido menos. Si mañana tumba al Andorra en el Nacional, besa los 69 y restarían tres contiendas. En esa hoja de ruta infernal, el sábado, una visita de alto voltaje al Almería Stadium (17.30 horas, TVC, Gol TV).
Todavía le quedaría recibir a un desahuciado Real Zaragoza en el Gran Canaria (sin fecha, el fin de semana del 23-24 de mayo) y cerrar el curso ante el Deportivo en Riazor (31 de mayo). La UD precisa de cuatro victorias para acabar con 78 puntos y subir como segundo. Depende de sí misma si conquista el póker de éxitos y tiene un 12% de opciones de éxito, según el método montecarlo de simulación.
'Marea amarilla' en el Principado
La UD no estará sola en Andorra y hay unos doscientos fieles desplazados desde la Isla. Un grupo de legionarios del sentimiento 'pío pío' se retraron en el Mirador del Roc del Quer. Un puente hacia el más allá. En la liga del manicomio y la locura, con una tabla
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