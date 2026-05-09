Valentín y la perla Rafa Cruz contra el Celta en el Anexo

El División de Honor de la UD, dirigido por Héctor Nuez, recibe esta tarde (18.30 horas) al Celta de Vigo en la disputa de la ida de los cuartos de la Copa de Campeones en el Anexo. Con entrada gratuita, conforma un plato atractivo de talento y descaro. Valentín Pezzolesi y Rafa Cruz serán titulares en la formación amarilla, que afronta la vuelta el próximo jueves 14 y desde las 17.00 horas en A Madroa.

Completan los cuartos, los emparejamientos Valencia-Granada, Real Madrid-Athletic Club de Bilbao y Tenerife-FC Barcelona. Está en juego el pase a la ‘final four’ en la máxima competición nacional. El cuadro de Nuez se coronó en el Grupo Canario de forma exultante con 26 victorias y cuatro empates. En las dos últimas ediciones, los amarillos sucumbieron en esta ronda de cuartos ante el Betis.

En lo referente a la Copa del Rey, fueron apeados por el Barça en cuartos en un pulso disputado en el Johan Cruyff (1-0). Si la UD fulmina al Celta, le espera en las semis el vencedor del cruce entre el ogro culé y el CD Tenerife.

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Pero el Celta es un rival de máxima exigencia. Los celestes aplastaron al Dépor para ser campeones de su grupo y en la cita del KO, llegaron a semifinales –se deshicieron del Villarreal, Atlético y Athletic Club–. Se esperan unos 600 fieles amarillos en la bombonera de la cadena de la UD. Tras la salvación de Las Palmas Atlético, en la última jornada, ahora le toca al Sub 19. La llegada de Juan Manuel Rodríguez, a falta de dos jornadas, fue clave para rescatar a la vela chica del abismo. Rafa Cruz fue citado por Luis García y el lateral Valentín Pezzolesi ya cuenta con cinco partidos con el primer equipo. Debutó de la mano de Martínez contra el Barça en febrero de 2025. Porta la bandera de la revolución.