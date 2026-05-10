Los aficionados de la UD Las Palmas desplazados a Andorran estallan: «Que el club nos devuelva el dinero»

Sin calificativos para expresar la sensación que la UD Las Palmas les dejó en el cuerpo tras encajar cinco goles en Andorra. Una mezcla de rabia, cabreo e impotencia que se ve agrandada al mirar los bolsillos y el largo viaje de vuelta a casa. La afición amarilla no perdona la segunda parte del combinado de Luis García y resume el partido como «terrorífico». Lo único bueno que sacan de todo es el hecho de compartir grada con los seguidores grancanarios, siempre fieles pese a las debacles del equipo en los momentos decisivos. «El ambiente de diez, pero el partido de cero», recalcan los fieles.

Una de las cuestiones que más llamó la atención de los ahí presente fueron los cambios de Luis García. Una vez más. «Destacamos la presión y la inoperancia de jugadores que no dan para más ni sirven para jugar en la UD. Estoy por mandar un mensaje al club para reclamarles todo el dinero que me he gastado en hacer este viaje», apuntan furiosos. El coste del desplazamiento a Andorra dependió un poco de la ciudad de partida, pero los 300 aficionados amarillos se gastaron alrededor de 350 euros en ver cómo el Andorra de Piqué hacía una manita a Las Palmas, el equipo que se estaba jugando el ascenso directo.

Muchos de ellos además tuvieron el placer —o la poca fortuna, según cómo se mire— de vivir el encuentro entre el Racing de Santander y la UD en el mes de enero. Todos coinciden en que el partido de Andorra fue peor, y no solo por el resultado, sino también por la manera en la que los jugadores salieron al terreno de juego. «Esto ha sido terrorífico. El punto de inflexión para el no ascenso directo», expresan David y Juan.

Preguntas sin respuestas

Sin ganas de más desplazamientos, los seguidores de la UD ponen su salud por delante del equipo. Hay muchos que no están para coger nervios con este final de temporada. «Si tuviera la oportunidad de decirle algo a los jugadores les diría que espabilen de una vez, que hay gente que se juega dinero para que ellos no salgan a competir. Una cosa es perder y otra es no dar la cara», expresan dolidos por el resultado. Si pudieran hacer una pregunta en rueda de prensa a Luis García, no sería otra que el motivo por el que decidió sacar del campo a Manu Fuster cuando según su opinión, estaba siendo el mejor del equipo. «También le preguntaría qué fue lo que pasó en el descanso para que los jugadores se desconectaran de un momento a otro».

Lorenzo Amatucci y Mika Mármol, cabizbajos tras la derrota de la UD Las Palmas en Andorra. / LOF

Un desplazamiento múltiple —como todos los de esta temporada— en el que lo que menos importa es el dinero. Porque a los verdaderos aficionados, esos que deciden gastar sus ahorros en ir a ver a la UD por los campos de España, lo que verdaderamente les duele es la imagen de un equipo que de un momento a otro se vio superado. Ya lo hizo en Santander y lo volvió a repetir en Málaga, por lo que en Andorra no iba a ser menos. Todo ello sin contar con lo que supone que sea un ex, Marc Cardona, el responsable de hacer el quinto gol.

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«Desde que compramos la entrada sabíamos que Marc iba a marcar. Eso estaba escrito», comentan con algo de humor. Una afición amarilla que a pesar de todo sigue guardando cariño al que fue uno de los responsables del último ascenso amarillo. «Cuando salió a calentar nos levantamos a aplaudirle», comentan. Está claro que lo más valioso que tiene la UD Las Palmas es su gente.