Ni un solo aprobado en el bochorno del Principado: el 1x1 de la UD Las Palmas ante el Andorra

Tarde infame y un escudo manchado. La UD Las Palmas cayó ante el Andorra a domicilio en un duelo bochornoso que se llevó por delante muchas de las opciones amarillas de ascender directo a Primera División cuando se había puesto todo para depender de sí mismo. Este choque para olvidar tiene muchos culpables y ni un solo aprobado, lo cual refleja bien lo que sucedió en el Principado.

El mejor

Dinko Horkas (4) | Exigido En una tarde en la que le anotaron cinco goles, siendo bastante protagonista en el segundo de ellos, al estar muy adelantado y no comunicarse bien con Mika Mármol, salvó lo que habría supuesto un bochorno aún mayor en Andorra para la UD Las Palmas. Ante una actuación horrible de toda la zaga, Horkas cumplió un poco mejor, aunque no lo suficiente como para tirar voladores.

Los titulares

Viti Rozada (2) | Paralizado Casi no entró en juego e hizo la estatua en el gol del empate del Andorra. Todo lo que intentó en ataque no le salió bien.

Juanma Herzgo (1) | Inseguro Como Viti, fue un espectador más durante el primer tanto del Andorra. Ganó duelos, sí, aunque no aportó nada de seguridad.

Mika Mármol (0) | Ruinoso Hizo aguas en todo. Marcó un tanto en propia ridículo, vio una amarilla innecesaria y no fue contundente. Tarde para olvidar.

Enrique Clemente (1) | Desastroso Mal en la zaga y mal en ataque. Le superaron en ocasiones con suma facilidad y no acertó en casi nada. Perdió 19 balones.

Kirian Rodríguez (2) | Ausente Estuvo flojo en sus duelos y le faltó algo más de claridad para salir con el balón. Erró un cabezazo claro; se vio superado.

Lorenzo Amatucci (2) | Impotente Menguó ante la presión alta de un Andorra con bastante más personalidad y quedó solo para ganar un par de duelos.

Taisei Miyashiro (1) | Ausente Es atacante y casi ni pisó el área de Owono. Se dedicó, sin éxito, a achicar agua. No fue el Taisei de antes de la lesión.

Manu Fuster (3) | Esforzado Intentó ayudar a generar peligro con el balón y acabó como el sacrificado en los cambios. Sin brío, pero esforzado.

Estanis Pedrola (3) | Desacertado Luis García le señaló como el primer cambio pese a ser el único que desborda. No estuvo acertado, aunque lo intentó.

Jesé Rodríguez (3) | Desactivado Marcó el penalti y estuvo muy participativo en el juego hasta el empate del Andorra. Ya luego se diluyó como los demás.

Los suplentes

Ale García (SC) | Lesionado Apenas duró 13 minutos sobre el césped y se fue llorando por una nueva lesión muscular.

Marvin Park (1) | Perdidísimo No aportó nada y ya van un par de jornadas así. La lesión que tuvo le ha dejado sin chispa y perdido.

Iker Bravo (1) | Intrascendente Después de 14 partidos, ya no es suficiente con intentarlo. Está negado y no le sale nada de nada.

Iván Gil (1) | Imperceptible Tocó 11 veces el balón, dio un pase clave con todo perdido y poco más. Entró por el lesionado Ale.

El entrenador

Luis García | Superado El planteamiento, de inicio, resultó convincente, a pesar de no dominar la posesión. Sin embargo, todo se le cayó de forma absoluta con el paso de los minutos y acabó perpetrando un choque infame. La lesión de Ale García no le ayudó, pero tampoco fue capaz de cambiar la dinámica del encuentro con los cambios, que no los gastó, ni con un plan b. Su equipo terminó arrasado y desperdició una gran ocasión para subir.

¿Estás de acuerdo con que no haya ni un solo aprobado tras este partido que deja fuera a la UD de la lucha por el ascenso directo? ¿Le habrías puesto más nota a alguno de los jugadores insulares tras el duelo de este mediodía? Déjanos tu opinión en los comentarios.