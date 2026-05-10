Los culpables de la tarde más negra de la UD Las Palmas: Herzog, Kirian, Mika, Luis García...

La UD Las Palmas no funciona bajo presión. Lo demostró en El Sardinero, en La Rosaleda y lo dejó claro en Andorra, cuando los amarillos pasaron de ir por delante en el marcador a recibir la mayor goleada de la temporada. Ni un mal día ni una mala segunda mitad, simplemente falta de garra, corazón y coraje de cara a este final de curso, en el que el equipo dependía de sí mismo para ascender por la vía directa a Primera División. Esta tarde, tras haber firmado un partido de vergüenza, dejan claro que con ese juego no les da.

Fútbol: Andorra - UD Las Palmas / LOF

Pedir disculpas tras haber manchado el escudo suena flojo. Al igual que culparse por una derrota. Luis García quiso que los disparos fueran hacia él tras la finalización del partido, y como no iba a ser menos, gran parte de la debacle fue por sus decisiones. Tan acertadas jugando en casa y tan mediores cuando los kilómetros pasan factura. Planteó una táctica que le salió bien los primeros 25', y luego todo se vino abajo. No sabe la UD ir a por los partidos y prefiere jugar al 1-0. Ha quedado claro que si han llegado de ese modo hasta aquí ha sido o por suerte o porque los demás equipos tampoco juegan a nada. Una de dos.

Luis García volvió a quedarse dormido con los cambios, y lo peor de todo es que no es la primera vez que le pasa. Llegó el primero antes de lo esperado, cuando el marcador no había llegado al 60 de juego. Pero fue un hombre por hombre que no hizo cosquillas a un Andorra que tras el descanso salió reforzado. Además, le cedió por completo el control al rival, entregándoles el balón y haciendo que bailaran a una UD que tardó poco en desconectarse del partido. No hubo corazón en ningún momento.

Una defensa para llorar

Otro de los culpables de la tarde terrorífica de la UD fue Juanma Herzog, el sustituto de un Barcia que con total probabilidad se va a perder lo que resta de temporada. Estuvo blando, sin control y despistado. No estuvo a la altura de la final que se estaba jugando el equipo y dejó mucho que desear en la defensa. No serán sencillos los tres partidos que restan en el muro defensivo, sobre todo porque si Mika Mármol, otro de los señalados, vuelve a protagonizar otro partido así, la UD tendrá que subir a los filiales al primer equipo. Igual sienten un poco más el escudo y la definición de estar jugándose una final.

Fútbol: Andorra - UD Las Palmas / LOF

Mika Mármol olvidó su mejor nivel. Lo dejó aparcado en Gran Canaria y ante el Andorra, su ex equipo, protagonizó un partido para el olvido. Desastroso en todos los sentidos, tanto que fue el autor del segundo gol del Andorra. Un despeje de infantil que se coló en la portería de un Dinko Horkas que poco pudo hacer. La crónica perfecta de una pesadilla anunciada, esa que muchos aficionados esperaban al saber que la UD no suele jugar a nada cuando queman las papas.

Tampoco se salvó Kirian. Se había puesto la capa de héroe jornadas atrás a base de goles, pero a la hora de la verdad no quiso sudar la camiseta. Los partidos de ida y vuelta no son para él, acostumbrado a mecer el balón a su antojo. Pudo hacerlo en la primera mitad, pero luego el Andorra le cogió la vuelta. No metió el pie, ni acosó al rival. Tampoco controló el balón ni corrió a defender. Eso ya que lo hagan otros si quieren.

Cero respeto a la afición

Una larga lista de culpables para protagonizar uno de los mayores descalabros de la UD Las Palmas. Justo en la tarde en la que se estaban jugando el ascenso directo. En un campo pequeño de apenas 3.000 almas y donde el color amarillo predominó. No le sirvió a los jugadores los cánticos de apoyo, y parece que tampoco tuvieron en cuenta los kilómetros y el dinero que se habían gastado los aficionados desplazados hasta Andorra. Se creían que con unas disculpas iban a solucionar 90' de ridículo absoluto.

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Tres finales y el sueño del ascenso directo borrado de un guantazo. Un golpe de realidad que deja en preaviso que quizás las aspiraciones de este equipo igual nunca fueron ascender, sino mantenerse. Y de ahí eso de que no eran finales, sino partidos normales. Igual atando cabos se llegan a muchas conclusiones. Almería, Zaragoza y Deportivo con un objetivo: meterse al menos en el playoff.