Una UD Las Palmas para llorar: humillante adiós al ascenso directo en otra tarde de la deshonra

Otra tarde de llorar. Olviden la carambola. Apaguen la calculadora. Santander, Albacete, Eibar, Málaga y el 10-M que estaba señalado en rojo. La UD Las Palmas regaló el balón y las remotas opciones de ascenso directo que lucía tras sucumbir de forma deshonrosa ante el Andorra, que no se jugaba nada, en el Nacional (5-1).

Una 'manita' para poner en su sitio a Luis García Fernández y a un sistema táctico que llegaba de forma exultante con cinco victorias en las últimas seis jornadas. Pero en Los Pirineos, todo saltó por los aires. Se vieron las costuras defensivas y fue pavoroso. Nadie se lo esperaba y el cabreo de los 300 fieles amarillos en el recinto de Los Pirineos.

Tras un inicio prometedor, con un tanto de penalti de Jesé Rodríguez, el cuadro grancanario entregó el control del partido en una tarde de lágrimas. Ale García se retiró lesionado y puede perderse lo que resta de temporada. Sin Barcia -al que tampoco se le espera-, lo de Herzog fue un suicidio ante un rival que se recreó contra un escudo sin muralla.

Jesé festeja el tanto amarillo, desde el punto de penalti, esta tarde en el Nacional. / LA PROVINCIA / DLP

El bombardeo

Le Normand, Mika Mármol -propia meta-, Akman, Nieto y Marc Cardona firmaron el epitafio del ascenso directo. Había un 10,6% y acabó en humillación. Fue el retrato de una media hora contundente y un final trágico del primer acto. La UD, en esa tarea destructiva, maniató al Andorra sin balón desde el máximo grado de concentración y con una salida a la contra de puro vértigo. A los 18 segundos, llegó el primer saque de esquina provocado por una presión salvaje sin balón.

Pase de Pedrola y Jesé no engatilla de forma precisa el balón (7'). En esa contienda, de ida y vuelta, con los amarillos replegados, el Andorra gozó de una ocasión clarísima con el disparo de Vilà que fue desbaratado de forma heroica por Dinko Horkas.

Todo el bagaje ofensivo era por la banda de Pedrola y Enrique Clemente, y desde otra acción de contragolpe, casi llega el 0-1. Robo y salida explosiva con Fuster como gran generador de peligro. Pura dinamita, la cosa pintaba bien pero fue un espejismo.

El valenciano es derribado en el área y Jesé termina rematado por el portero Owono en el área pequeña. Un señor penalti que fue transformado por el mejor jugador de la categoría, como se autoproclamó Jesé.

Con el 0-1, remate de Kirian Rodríguez de cabeza al palo, que roza en la figura de Herzog, y el empate de Le Normand (35'). Del 0-2 al 1-1. Fue el inicio del calvario. Herzog careció de la contundencia precisa y con dos paredes, los del Principado lograron las tablas.

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Andorra - UD Las Palmas / LP

Vergüenza y un señor repaso

Todo fue un carrusel de despropósitos en una tarde que se añoró de forma evidente la figura de Barcia. Luego cayó Ale García lesionado, que fue el primer cambio, y el dominio fue aplastante. Un balón sin apenas peligro fue peinado por Mika Mármol y acabó en la red. Horkas se quedó a media salida y luego llegó el golpeo de Akman. Nieto y Marc completaron el bochorno. Sin noticias ni reacción en la banda, la foto era la salida de Ale García. Una UD para llorar.