Luis García y los «capítulos por escribir» de la UD Las Palmas

Luis García no se baja de la nube. No apuesta por las finales y tampoco por los partidos importantes. Ayer lo volvió a demostrar y de poco sirvió que se echara la culpa por una derrota que pinta la cara de un club que aspiraba al ascenso directo de ganar los cuatro partidos restantes. Según considera, a la UD Las Palmas «todavía quedan muchísimos capítulos por escribir», cuando la realidad es que son tres las finales que restan para terminar la temporada. «Es una derrota dura que asumo de manera natural, los jugadores se han dejado todo y es responsabilidad mía única y exclusivamente. Sobre todo pedir disculpas a nuestra gente», expresó en el postpartido.

Asegura García que la idea de la UD Las Palmas era ganar el partido ante el Andorra y que a pesar de haber recibido cinco goles no se van a apartar del camino. Almería, Zaragoza en el Estadio de Gran Canaria y Deportivo de La Coruña son las próximas citas. Porque las finales que tenía que ganar ya las perdió, al igual que todos los duelos en Andorra que le hicieron caer en picado y perder de una manera desastrosa. «Cuando vas en situaciones arriesgadas de uno contra uno, si pierdes el duelo te atacan con superioridad y ese ha sido el problema», indica el ovetense.

Seguir hacia adelante

Con la cabeza alta, el técnico Luis García achaca la tarde terrorífica de la UD a las ideas. Esas que a veces salen y a veces no. «El entrenador tiene que intentar seguir ayudando a los jugadores que se han dejado todo en el campo, porque ellos tienen mucho mérito de estar compitiendo de la manera que lo están haciendo. A falta de muy pocos puntos peleando por todo, cerca de todo. Vamos a seguir, no tengáis ninguna duda», subrayó.

«Tragar veneno por una derrota dura», una «mala segunda parte» que les condenó el resto del partido y el hecho de hacer autocrítica para poder poner solución a los errores cometidos en Andorra. A la UD de Luis García le quedan tres capítulos por escribir en caso de no clasificarse para playoff. Un par de ellos más si al final, sobre las cuerdas, consiguen hacerlo.

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No hubo preguntas por la lesión de Ale García, que saltó al terreno de juego a comienzo de la segunda mitad y duró 13 minutos. Salió llorando desconsoladamente pero los focos estaban puestos en un partido bochornoso de un equipo que ha pasado de estar a las puertas del ascenso directo, a rezar por meterse en puestos de playoff.