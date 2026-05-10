La oratoria sin filtros de Jesé: "Hay que pedir perdón; la UD Las Palmas no puede competir así"

Jesé Rodríguez Ruiz, máximo realizador de la UD Las Palmas con nueve dianas, analizó sin pelos en la lengua la debacle ante el Andorra, que deja ya prácticamente sin opciones el ascenso directo. "Pedir perdón a la afición y tenemos que cambiar el chip. Si queremos luchar por lo que queremos, no podemos competir así (...) Ya pasó y no queda otra que mirar a lo que viene: los tres que quedan hay que ganarlos. Y además, tenemos que hacer autocrítica. Y seguir trabajando, no hay otra".

En un ejercicio de sinceridad, al atacante asume su grado de responsabilidad. En sala de prensa y antes del naufragio, Jesé consideraba que la UD era "el mejor equipo de la categoría" y "el mejor jugador soy yo".

El responsable soy yo

Otro que se suma al carro de 'pedir disculpas' es Kirian Rodríguez. "Hay que pedir disculpas. No es la imagen, independientemente del resultado. Nos pusimos por delante, estábamos haciendo un buen trabajo, teníamos para hacer el segundo gol y no lo hacemos y en la siguiente jugada nos empatan (...) El primero que va a asumir la responsabilidad soy yo, esta no es la UD Las Palmas que yo ni nadie queremos".

Para el '20', hay opciones de aspirar a la promoción. "Llevamos toda la temporada peleando para llegar, llevábamos una muy buena racha. Se habían dado resultados para depender de nosotros y teníamos que haber ganado. Quedan tres e iremos a por los tres".

El dolor de Fuster

Manu Fuster, que comenzó de forma incisiva y luego se esfumó, admite que afrontan el capítulo más duro de la temporada. "Momento muy doloroso. Toca tragar, no queda otra. En la segunda parte no salió nada y es una derrota muy dura (...) En la primera parte estamos bien, podemos irnos con ventaja al descanso, porque hemos tenido ocasiones para aumentar la ventaja y la malísima segunda parte nos condena a una derrota dolorosa, en la que no hemos sido nosotros en ningún momento y es una tarde muy mala".

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También pide perdón. "Toca pedir disculpas porque esta imagen no la habíamos dado en todo el año. Es para darnos cuenta de que hay que ir de verdad a por el objetivo".