El toque humorístico
Piqué se burla de la manita del cartel de la UD Las Palmas: "Pues parece que al final no"
El propietario del Andorra responde al cartel promocional del club amarillo que hace referencia a 'Está en nuestra manita'. Es la historia del #Piquesano que despierta odio y pasiones en redes
La cosa de 'manitas' y de venganzas. Gerard Piqué, propietario del Andorra, que liquidó a la UD Las Palmas (5-1) en el Nacional, vuelve a sacar los cinco dedos. El exjugador del FC Barcelona respondió esta tarde con humor al cartel promocional del club grancanario de la 39ª jornada que se disputó en el Nacional.
Con el 'Está en nuestra manita #PiqueSano', el equipo de comunicación de la UD evocaba a la famosa manita de Piqué tras la disputa de un clásico. Acompaña el gráfico, tres dedos, en alusión a la conquista de los tres puntos en el estadio tricolor.
Sin embargo, la cosa acabó 5-1 y Piqué no tardó en responder con su manita en la cuenta oficial del Andorra. "Pues parece que al final no", publicitó el dueño del club tricolor con un emoticono de risa.
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