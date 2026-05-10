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Al asalto del Nacional

La UD Las Palmas busca la carambola de la gloria: samurái Taisei por Ale y Herzog hace de Barcia

Luis García recupera al atacante nipón y sienta al canterano ante el reto de liquidar al conjunto tricolor. Marc Cardona, suplente

Taisei Miyashiro festeja su tanto ante el Ceuta.

Taisei Miyashiro festeja su tanto ante el Ceuta. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un Samurái por el estilete de Sardina. Taisei por el niño de oro Ale García. Luis García Fernández altera el once para dar entrada al atacante nipón por el canterano. La UD Las Palmas se mide en unos minutos al Andorra en el Nacional y depende de sí misma para subir directa. Se enfrenta a la gran carambola del 10,6%: tiene que cerrar la competición con cuatro éxitos consecutivos.

Rótulo promocional del pulso ante el Andorra con la frase 'Todos juntos' y el abrazo de Mika y Jesé con Ale, que será suplente.

Rótulo promocional del pulso ante el Andorra con la frase 'Todos juntos' y el abrazo de Mika y Jesé con Ale, que será suplente. / LA PROVINCIA / DLP

En el otro punto de interés, Herzog suple a Barcia. Estaba cantado y Álex Suárez es suplente. El once pío pío queda de esta manera en su aventura por lo imposible: Horkas, Viti, Herzog, Mika Mármol, Enrique Clemente, Amatucci, Kirian Rodríguez, Taisei Miyashiro, Pedrola, Fuster y el Bichito Jesé Rodríguez.

Por su parte, se quedan en el banquillo, los siguientes jugadores: Caro, Churripi, Marvin Park, Álex Suárez, Poeta Benedetti, Iván Gil, Ale García, Cristian Gutiérrez, Pejiño, Iñaki, Iván Medina e Iker Bravo.

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Marc, el icono del morbo, suplente

En el once del Andorra, el exdelantero de la UD Marc Cardona es suplente. Manso, que está sancionado, al igual que el presidente Piqué, alinea a Owono, Petxarroman, Alende, Bomba, Vilà, Villahermosa, Marc Domenech, Akman, Le Normand y Cerdá.

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